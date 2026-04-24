Katil zanlısı eş PTS ve KGYS ile yakalandı

24.04.2026 20:08
MERSİN'in Anamur ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan E.Ç., polisin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını incelemesi sonucu 2 çocuğunu beraberinde götürdüğü Antalya'da yakalandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Evde yaşanan tartışma sırasında C.Ç., eşi E.Ç.'nin bıçaklı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, E.Ç., 9 yaşındaki oğlu ve 2 yaşındaki kızını da yanına alarak 33 ANJ 679 plakalı otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için PTS ve KGYS kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan teknik takip sonucunda E.Ç.'nin kullandığı aracın bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesi girişinde olduğu tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler ve Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kaçabileceği noktaları ablukaya aldı. KGYS kameraları üzerinden anbean takip edilen otomobil, Kuzey Çevreyolu istikametine yöneldi. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobili Başköy yol ayrımında önünü keserek durdurdu.

Cinayet şüphelisi E.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde bulunan ve yaşadıkları korku nedeniyle ağladıkları görülen 2 çocuk, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Çocuklar devlet korumasına alınırken, şüpheli E.Ç. işlemlerinin tamamlanması için Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayda kullanılan otomobil de detaylı inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.

Kaynak: DHA

