Son Dakika Anamur Haberleri

- 19:10 Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
- 17:50 Mersin'de orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Anamur ilçesinde Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.
- 16:32 Mersin'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü yangına müdahale edildiğini duyurdu.
- 15:59 Mersin'de orman yangını (1)
MERSİN'in Anamur ilçesindeki ormanda yangın çıktı.
- 15:32 Mersin'de orman yangınına 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.
- 15:31 Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- 15:22 Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- Dün Dün 16:17 Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de temaslarda bulundu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçesinde vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Başkan Seçer: "İnsanlık yararına işler yapmak bizim genel ilkemiz"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyeye bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği Akkum, Kumkuyu ve Töbank plajlarını gezdi.
- 24.07.2022 24 Tem 19:39 BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de konuştu Açıklaması
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, "Cumhur İttifakı'nın güçlenmesi ve iktidar olması için mücadele ediyoruz.
- 24.07.2022 24 Tem 17:14 Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer Akkum, Kumkuyu ve Töbank Plajları'nı İnceledi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği Akkum, Kumkuyu ve Töbank Plajları’nı gezdi, Altın Portakal ve Faruk Şıhman tatil sitelerinde de vatandaşlarla buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.
- 24.07.2022 24 Tem 11:16 Başkan Seçer: "İnsanlık yararına işler yapmak bizim genel ilkemiz"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyeye bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği Akkum, Kumkuyu ve Töbank plajlarını gezdi.
- 20.07.2022 20 Tem 13:05 Seçer, 'tarımsal destek dağıtım' törenine katıldı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 'üzüm sıkma makinesi, hamur yoğurma makinesi, küçükbaş hayvan ve yem dağıtım' törenine katıldı.
- 19.07.2022 19 Tem 11:08 Son dakika haberleri: Sahte polis, gerçek polise yakalandı
Son dakika haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde yakalanan 'sahte polis' tutuklandı.
- 18.07.2022 18 Tem 20:17 Mersin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Mersin'in Anamur ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
- 18.07.2022 18 Tem 17:54 Son dakika haber: Sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalandı
Son dakika haber: MERSİN'in Anamur ilçesinde otomobilinde sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalanan E.Ç (33) tutuklandı.
- 18.07.2022 18 Tem 16:58 KÜRŞAD TÜZMEN VE 7 SPORCU KKTC'YE YÜZÜYOR
MERSİN'in Anamur ilçesinde eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de katıldığı 'Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a' etkinliği düzenlendi.
- 18.07.2022 18 Tem 14:33 'Bayrağımız kulaçlarla Kıbrıs'a etkinliği Anamur'dan start aldı
Devlet eski Bakanı Kürşat Tüzmen'in de sporcu olarak katıldığı 'Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a etkinliği, Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen törenle başladı.
- 18.07.2022 18 Tem 14:10 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye kulaç atacaklar
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzecek.
- 16.07.2022 16 Tem 13:40 Deniz kaplumbağalarına vatandaşların hassasiyetle yaklaşması uyarısı
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Mahmut Ergene, deniz kaplumbağalarını korumak için çevre temizliğinin önemli olduğunu belirterek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.
- 16.07.2022 16 Tem 01:53 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (3)
Mersin'de "Anma Yürüyüşü" düzenlendi.
- 14.07.2022 14 Tem 15:19 Başkan Seçer, ilçe ziyaretlerine Erdemli ile devam etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kasası ve muhasebesinin artık daha düzenli olduğunu belirterek, "Parayı kontrollü harcıyoruz.
- 14.07.2022 14 Tem 11:02 Gençlerin yazın ücretsiz konaklayacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, yaz aylarında seyahat edecek gençlerin öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanabileceği uygulama kapsamında Mersin'de belirlenen yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.
- 13.07.2022 13 Tem 13:10 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Bayramda Toroslar'a da Uğrayıp Vatandaşla Sohbet Etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; Kurban Bayramı dolayısıyla Toroslar ilçesinin Bekiralanı, Soğucak, Ayvagediği ve Gözne Mahalleleri’ni ziyaret ederek esnafı ve kıraathaneleri gezdi. Seçer, yurttaşlarla hem bayramlaştı hem de taleplerini dinledi.
- 12.07.2022 12 Tem 15:15 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kurban Bayramı Ziyaretlerine Devam Ediyor
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Tarsus Beylice Mahallesi ile başladığı bayram ziyaretlerine; Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak, Sarıkavak, Atdağı, Fakılar Mahallesi ve Ergene mevkii ile devam etti. Çamlıyayla’ya bağlı Sebil Mahallesi’nde yurttaşla bayramlaşan Seçer; esnafla sohbet etti, istek ve talepleri dinledi.
- 12.07.2022 12 Tem 13:58 Seçer, bayram gezisine Çamlıyayla ile başladı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in her açıdan çok güçlü bir şehir olduğunu, yaşanan ekonomik krizin getirdiği sıkıntılar olmasına rağmen birçok alanda hizmetlerin devam ettiğini söyledi.
- 10.07.2022 10 Tem 19:47 Son dakika haberi | Anamur'da tarımsal alandaki yangın ormana 100 metre kala söndürüldü
Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm tarım alanı kül olurken, yangın ormana 100 metre kala kontrol altına alınarak söndürüldü.
- 10.07.2022 10 Tem 19:22 Tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Anamur ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
- 08.07.2022 08 Tem 18:44 Vahap Seçer, Bayram Arifesinde Şehitliği Ziyaret Etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Şehitliği’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
- 08.07.2022 08 Tem 09:28 Mersin Valisi Pehlivan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Anamur ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
- 07.07.2022 07 Tem 16:16 Gökçel, Kurban Pazarında Dişi Hayvanların Satıldığına Dikkat Çekti
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Anamur’da kurban pazarını ziyaret etti. Besicilerin sorunlarını dinleyen Gökçel, “Dişi hayvanlar daha çok satışta şu anda” dedi.
- 06.07.2022 06 Tem 11:58 Mersin'de 4 bine yakın Caretta Caretta yuvası tespit edildi
Mersin'de 4 bine yakın Caretta Caretta yuvası tespit edildi Deniz kaplumbağaları yuvalama için sahile çıktı, yuvalar kafeslendi, sahil temizlendi Mersin Erdemli'de deniz kaplumbağalarının yuvalama için sahile çıkışları ise kameraya yansıdı Hazırlanan projeyle sahildeki deniz kaplumbağası...
- 04.07.2022 04 Tem 11:26 Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı
EREN BOZKURT/MUSTAFA ÜNAL UYSAL/SALİM TAŞ - Adana, Mersin ve Hatay sahilleri, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara yuva oluyor.
- 01.07.2022 01 Tem 10:48 Mersin Büyükşehir, Analiz İçin Sahillerden Deniz Suyu Numuneleri Almaya Başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Mersin’in sahil noktalarından deniz suyu numune alımına devam ediyor. Alınan numunelerin analizleri, Akdeniz Bölgesi’nin en güçlü laboratuvarlarından biri olan MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı tarafından yapılıyor. Numunelerin ilgili kriterlere uygun çıkması sayesinde vatandaşlar, gönül rahatlığıyla sahilleri kullanıyor.
- 27.06.2022 27 Haz 17:11 Anamur'da Muhtarlar Derneği kuruldu
Mersin'in Anamur ilçesinde Muhtarlar Derneği kuruldu.
- 26.06.2022 26 Haz 13:02 Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı
Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı Mersin'in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
- 26.06.2022 26 Haz 12:21 Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
- 19.06.2022 19 Haz 12:09 Mersin Büyükşehir'in Yeni Dönem Üniversiteye Hazırlık Ücretsiz Kurs Başvuruları Yarın Başlıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları için yeni dönem ön kayıt başvuruları 20 Haziran’da başlıyor. 22 Temmuz’a kadar sürecek olan başvurular mersin.bel.tr adresindeki ‘Duyurular’ bölümünden yapılabiliyor.
- 19.06.2022 19 Haz 11:28 Vatandaşlar fiyatından dolayı yerli muz tercih ediyor
Bilecik'te kurulan kapalı pazardaki tezgahlarda yerini alan yerli muzlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle tercih ediliyor.
- 16.06.2022 16 Haz 15:20 Başkan Seçer: "Benim derdim ülkemin geleceği"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2'nci bölge gezisinde Mut ve Gülnarlı üreticilerle sulama borusu ve makine-ekipman dağıtımı töreninde buluştu.
- 16.06.2022 16 Haz 14:18 Vahap Seçer, Mut ve Gülnarlı Üreticilerle Buluştu
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2’nci bölge gezisinde Mut ve Gülnarlı üreticilerle sulama borusu ve makine-ekipman dağıtımı töreninde buluştu. Her zaman üretimin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Başkan Seçer, üreticiye yapılan katkıların çok daha değerli hale geldiğinden söz ederek, “Önemli olan insana yok iken yardımcı olmak, ihtiyacı varken yardımcı olmak. Var iken değil. Şu anda üreticilerimizin devlet desteğine çok ihtiyacı var. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ya da ilçe belediye başkanlığının değil, makro anlamda, yani büyük resme baktığınız zaman hükümetin, merkezi hükümetin, ilgili Bakanlığın desteğinin artmış olması lazım” dedi.
- 16.06.2022 16 Haz 11:44 Mersin'de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü
Mersin'in Anamur ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
- 16.06.2022 16 Haz 11:02 Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Mersin'in Anamur ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
- 16.06.2022 16 Haz 10:30 Başkan Seçer: "İmar dilinde rant olan hiçbir yerde biz olmayız"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2. bölge ziyaretlerini sürdürüyor.
- 15.06.2022 15 Haz 20:30 Vahap Seçer: Bu Ülke Kimsenin Babasının Çiftliği Falan Değil. Mahkeme Kadıya Mülk Değil
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer, “İller Bankası ile ilgili sorunlar yaşadığımızı, kredi kullanımında büyük zorluk yaşadığımızı, her zaman olduğu gibi şimdi de yenilemek istiyorum… Bu ülke, her zaman söylüyorum, kimsenin babasının çiftliği falan değil. Mahkeme kadıya mülk değil” dedi.
- 15.06.2022 15 Haz 17:14 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur'da temaslarda bulundu
??????? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesinde temaslarda bulundu.
- 15.06.2022 15 Haz 12:21 Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Yol Çalışmalarını İnceledi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesi ziyaretinde üreticilerle buluşmasının ardından, ilçe merkezinde yapımı süren ve tamamlanan yollarda incelemelerde bulundu.
- 15.06.2022 15 Haz 12:09 Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Üreticilerle Bir Araya Geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde kentte tarımsal üretimi artırmak ve üreticiye destek olmak adına makine ekipman, fide-fidan, sulama borusu ve hayvan dağıtımlarını bu yıl da sürdürüyor. Hayata geçirilen desteklerin yeni sahipleri Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki üreticiler oldu. Seçer’in katılımıyla Anamur’da ‘Anamur, Bozyazı Sulama Borusu ve Makine-Ekipman Dağıtım Töreni’ düzenlendi.
- 15.06.2022 15 Haz 11:22 Başkan Seçer, Anamur'da üreticilerle buluştu
Ekipman Dağıtım Töreni'nde üreticilerle bir araya geldi.
- 12.06.2022 12 Haz 18:23 Anamur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.
- 12.06.2022 12 Haz 14:02 Mersin Büyükşehir'den Anamur'a Kapsamlı Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur’un en işlek noktalarından olan İskele Mahallesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde kapsamlı bir peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapıyor. 900 metrekare rulo çim seriminin ardından 72 adet ağaç grubu, 17 bin 770 adet çalı grubu ve 19 bin 200 adet mevsimlik çiçeği toprakla buluşturan ekipler; 3500 metre tam otomasyonlu, zaman ayarlı ve akıllı sulama sistemini de Anamur halkının hizmetine sunuyor.
- 09.06.2022 09 Haz 11:23 Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kadın sürücü hayatını kaybetti.
- 09.06.2022 09 Haz 11:08 Mersin'de trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
- 08.06.2022 08 Haz 17:37 Vahap Seçer, Verimder'in 'Anadolu Buluşmaları'na Katıldı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği’nin (VERİMDER) enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı bilincini artırmak için başlattığı ‘Anadolu Buluşmaları’ kapsamında Mersin’de düzenlenen toplantıya katıldı. Enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı bilincini artırmak için yapılan toplantıda Başkan Seçer, “Enerjiyi bilinçsizce kullandığımız zaman iki kaybımız oluyor. Bir, para kaybımız oluyor; iki, çevreyi kirletiyoruz” dedi.
- 04.06.2022 04 Haz 13:56 Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi
Antalya'da rahim nakli sonrası uygulanan tedavilerle anne olan Derya Sert'in 2 yaşına giren oğlu Ömer Özkan, ilk adımlarını attı.
- 04.06.2022 04 Haz 10:20 Vahap Seçer, '60. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne Katıldı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına katıldı. Bu yıl 60’ıncısı organize edilen etkinlikte konuşan Başkan Seçer, “Allah bereket versin. Mutlu hemşehrilerimiz bu sene de hasada başladı. İnşallah, bütün sezonu hem kayısıda, hem erikte, hem de zeytinde bereketli olarak tamamlarız” dedi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından Dilek Havuzu’na kayısı döküldü.
- 03.06.2022 03 Haz 16:19 Meral Seçer 'Kadın Kooperatifleri Buluşması'na Katıldı
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen Kadın Kooperatifleri Buluşması’na katıldı. Buluşmada kooperatiflerin sorunları ve çözüm yollarının konuşuldu.
- 03.06.2022 03 Haz 10:40 Anamur'da öğrenciler teknoloji bağımlılığına karşı bilgilendirildi
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri teknoloji bağımlılığına karşı bilgilendirdi.
- 29.05.2022 29 May 16:51 Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi
Mersin'den Antalya'ya gitmek üzere olan yolcu otobüsünden bir anda dumanların yükseldiğini fark eden şoför, yolcuları araçtan indirdi. Durumu erken fark eden sürücünün dikkati sayesinde bir facia önlenirken, cayır cayır yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
- 29.05.2022 29 May 16:46 OTOBÜSTEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI YOLCULAR SON ANDA KURTULDU
MERSİN'in Anamur ilçesinde seyir halindeki şehirlerarası otobüsün motor kısmında çıkan yangın, ormana da sıçradı.
- 29.05.2022 29 May 14:35 Otobüsten ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Anamur ilçesinde, seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.
- 26.05.2022 26 May 18:34 Mersin'de tatil sitesindeki evde Alman turistin cesedi bulundu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, tatil sitesindeki evde 69 yaşındaki Alman turistin cesedi bulundu.
- 26.05.2022 26 May 17:48 Seçer: " Metro inşaatı ilerliyor"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Metro inşaatının başladığını ve çalışmaların öz kaynaklarla ilerlediği bilgisini vererek, "Bu ay ikinci hak ediş ödenecek.
- 26.05.2022 26 May 17:14 Alman turist evde ölü bulundu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Almanya'dan tatil için gelen 69 yaşındaki Friedrich Wilhdm, yaşadığı evde ölü bulundu.
- 24.05.2022 24 May 14:34 Anamur'da yangın tatbikatı yapıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde, Hükümet Konağı'nda yargın tatbikatı gerçekleştirildi.
- 23.05.2022 23 May 12:35 Mersin'de üreticilere 369 arılı kovan dağıtıldı
Anamur Rotary Kulübü 41 aileye 369 arılı kovan hediye etti.
- 21.05.2022 21 May 17:59 Anamur'da MHP'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi
Anamur ilçesinde MHP'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.
- 19.05.2022 19 May 15:48 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.
- 19.05.2022 19 May 09:37 Başkan Seçer: "Belediyenin borcu 1 milyar 537 milyon lira"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle belediyenin toplam borcunun 1 milyar 537 milyon lira olduğunu açıkladı.
- 18.05.2022 18 May 17:24 Anamur'da muhtarlara afetler konusunda eğitim verildi
Mersin'in Anamur ilçesinde, muhtarlara yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.
- 18.05.2022 18 May 16:51 Mersin'in ilçelerine gençlik merkezleri yapılacak
AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in tüm ilçelerine gençlik merkezlerinin yapılacağını bildirdi.
- 17.05.2022 17 May 16:59 Vahap Seçer: "Meski, Bu Yıl Çok Daha Etkin Hizmetler Yapacak"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporunun görüşüldüğü MESKİ Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MESKİ Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. Başkan Seçer, Meclis üyelerine teşekkür ederek, “İnşallah MESKİ bu yıl faaliyetlerinde çok daha etkin hizmetler yapacak” dedi.
- 17.05.2022 17 May 13:18 AK Parti'li Yılmaz'dan 'gençlik merkezi' müjdesi
AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'e yapılan gençlik yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Proje aşamasında olan Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus gençlik merkezlerimiz ile yatırım programına alınan Anamur, Gülnar, Erdemli ve Silifke gençlik merkezlerinin...
- 16.05.2022 16 May 12:36 Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'dan geçti
- Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Kapadokya'dan geçti Nevşehir Dünya'nın En Tanınmış Otomobil Rallilerinden 'Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi' Kapadokya'dan geçti.
- 16.05.2022 16 May 10:17 Mersin'de 19 Mayıs coşkusu Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Kortejiyle başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Mersin'de günler öncesinden 'Gençlik Korteji' ile başladı.
- 11.05.2022 11 May 17:59 Mersin'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Aziz Şahin'in cenazesi toprağa verildi.
- 10.05.2022 10 May 21:06 Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde yarışan Türk takımı yurda girdi
Almanya'nın Tübingen kentinden başlayan Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan Türk takımı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.
- 07.05.2022 07 May 16:34 Anamur'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.
- 05.05.2022 05 May 16:39 Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Brüksel'den yola çıktı
Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılacak Türk takımı Belçika'nın başkenti Brüksel'den uğurlandı.
- 05.05.2022 05 May 11:04 Yanan ormanlık alanlar fidan ve tohumla buluştu
Mersin'de geçen yılki orman yangınlarında zarar gören 9 bin 500 hektarlık alanda 653 bin fidan toprakla buluşturuldu, bölgeye 34 ton da kızılçam tohumu serpildi.
- 03.05.2022 03 May 11:42 Laboratuvarda bitki klonlayan akademisyenler, fide üretim sürecini kısalttı
Sivas'ta bilim insanlarınca kurulan doku kültürü laboratuvarında, meyve, sebze ve peyzaj sektörünün ihtiyaç duyduğu bitkiler, iklim şartlarından bağımsız ve hastalıktan ari şekilde kısa sürede yetiştiriliyor.
- 30.04.2022 30 Nis 10:03 Başkan Seçer, Emekli Evinde yaşlılarla bayramlaştı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk bayram ziyaretini Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Emekli Evine yaparak yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi, bayramlarını kutladı.
- 28.04.2022 28 Nis 10:39 Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesinde lokma tatlısı ikram etti
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesince, Kadir Gecesi'nde ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere giden vatandaşları lokma tatlısı ikram etti.
- 26.04.2022 26 Nis 12:21 Başkan Seçer: "Yaptığımız hiçbir iş göz boyamak için değil"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sivil toplum buluşmalarının 3'üncü toplantısında emek örgütleri olan sendikaların başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.
- 26.04.2022 26 Nis 10:23 Mersin'de 192 üreticiye 3 bin 865 avokado fidanı ulaştırıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'destek büyükşehirden üretim çiftçiden' sloganıyla sürdürdüğü tarımsal projeleri kapsamındaki avokado fidanı dağıtımlarının ilk etabı tamamlandı.
- 25.04.2022 25 Nis 23:18 Son dakika haberi... Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (6)
Son dakika haberler: 3 KİŞİ İFADE VERMEK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜBursa'da, sokak arasına düşen tek motorlu uçaktaki pilot Furkan Otkum ve eğitim alan Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kiralandığı şirket sahibi Yenal...
- 24.04.2022 24 Nis 10:57 Mersin Büyükşehir Belediyesi, marangoz atölyesinde binlerce liralık tasarruf sağlıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki marangoz atölyesinde satın almak yerine ürettiği kent mobilyaları ile binlerce liralık tasarruf sağlıyor.