Son Dakika Anamur Haberleri

19:10 Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

17:50 Mersin'de orman yangını (2) KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Anamur ilçesinde Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

16:32 Mersin'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü yangına müdahale edildiğini duyurdu.

15:32 Mersin'de orman yangınına 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

15:31 Hatay'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

15:22 Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

16:17 Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de temaslarda bulundu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçesinde vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti.

01:15 Başkan Seçer: "İnsanlık yararına işler yapmak bizim genel ilkemiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyeye bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği Akkum, Kumkuyu ve Töbank plajlarını gezdi.

19:39 BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de konuştu Açıklaması Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, "Cumhur İttifakı'nın güçlenmesi ve iktidar olması için mücadele ediyoruz.

17:14 Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer Akkum, Kumkuyu ve Töbank Plajları'nı İnceledi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği Akkum, Kumkuyu ve Töbank Plajları’nı gezdi, Altın Portakal ve Faruk Şıhman tatil sitelerinde de vatandaşlarla buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.

11:16 Başkan Seçer: "İnsanlık yararına işler yapmak bizim genel ilkemiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyeye bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği Akkum, Kumkuyu ve Töbank plajlarını gezdi.

13:05 Seçer, 'tarımsal destek dağıtım' törenine katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 'üzüm sıkma makinesi, hamur yoğurma makinesi, küçükbaş hayvan ve yem dağıtım' törenine katıldı.

17:54 Son dakika haber: Sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalandı Son dakika haber: MERSİN'in Anamur ilçesinde otomobilinde sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalanan E.Ç (33) tutuklandı.

16:58 KÜRŞAD TÜZMEN VE 7 SPORCU KKTC'YE YÜZÜYOR MERSİN'in Anamur ilçesinde eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de katıldığı 'Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a' etkinliği düzenlendi.

14:33 'Bayrağımız kulaçlarla Kıbrıs'a etkinliği Anamur'dan start aldı Devlet eski Bakanı Kürşat Tüzmen'in de sporcu olarak katıldığı 'Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a etkinliği, Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen törenle başladı.

14:10 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye kulaç atacaklar Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzecek.

13:40 Deniz kaplumbağalarına vatandaşların hassasiyetle yaklaşması uyarısı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Mahmut Ergene, deniz kaplumbağalarını korumak için çevre temizliğinin önemli olduğunu belirterek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

15:19 Başkan Seçer, ilçe ziyaretlerine Erdemli ile devam etti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kasası ve muhasebesinin artık daha düzenli olduğunu belirterek, "Parayı kontrollü harcıyoruz.

11:02 Gençlerin yazın ücretsiz konaklayacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle, yaz aylarında seyahat edecek gençlerin öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanabileceği uygulama kapsamında Mersin'de belirlenen yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.

13:10 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Bayramda Toroslar'a da Uğrayıp Vatandaşla Sohbet Etti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; Kurban Bayramı dolayısıyla Toroslar ilçesinin Bekiralanı, Soğucak, Ayvagediği ve Gözne Mahalleleri’ni ziyaret ederek esnafı ve kıraathaneleri gezdi. Seçer, yurttaşlarla hem bayramlaştı hem de taleplerini dinledi.

15:15 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kurban Bayramı Ziyaretlerine Devam Ediyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Tarsus Beylice Mahallesi ile başladığı bayram ziyaretlerine; Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkoyak, Sarıkavak, Atdağı, Fakılar Mahallesi ve Ergene mevkii ile devam etti. Çamlıyayla’ya bağlı Sebil Mahallesi’nde yurttaşla bayramlaşan Seçer; esnafla sohbet etti, istek ve talepleri dinledi.

13:58 Seçer, bayram gezisine Çamlıyayla ile başladı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in her açıdan çok güçlü bir şehir olduğunu, yaşanan ekonomik krizin getirdiği sıkıntılar olmasına rağmen birçok alanda hizmetlerin devam ettiğini söyledi.

19:47 Son dakika haberi | Anamur'da tarımsal alandaki yangın ormana 100 metre kala söndürüldü Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm tarım alanı kül olurken, yangın ormana 100 metre kala kontrol altına alınarak söndürüldü.

19:22 Tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı Mersin'in Anamur ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

18:44 Vahap Seçer, Bayram Arifesinde Şehitliği Ziyaret Etti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Mersin Şehitliği’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

09:28 Mersin Valisi Pehlivan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Anamur ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

16:16 Gökçel, Kurban Pazarında Dişi Hayvanların Satıldığına Dikkat Çekti CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Anamur’da kurban pazarını ziyaret etti. Besicilerin sorunlarını dinleyen Gökçel, “Dişi hayvanlar daha çok satışta şu anda” dedi.

11:58 Mersin'de 4 bine yakın Caretta Caretta yuvası tespit edildi Mersin'de 4 bine yakın Caretta Caretta yuvası tespit edildi Deniz kaplumbağaları yuvalama için sahile çıktı, yuvalar kafeslendi, sahil temizlendi Mersin Erdemli'de deniz kaplumbağalarının yuvalama için sahile çıkışları ise kameraya yansıdı Hazırlanan projeyle sahildeki deniz kaplumbağası...

11:26 Deniz kaplumbağaları Doğu Akdeniz sahillerine yumurta bırakmaya başladı EREN BOZKURT/MUSTAFA ÜNAL UYSAL/SALİM TAŞ - Adana, Mersin ve Hatay sahilleri, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara yuva oluyor.

10:48 Mersin Büyükşehir, Analiz İçin Sahillerden Deniz Suyu Numuneleri Almaya Başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Mersin’in sahil noktalarından deniz suyu numune alımına devam ediyor. Alınan numunelerin analizleri, Akdeniz Bölgesi’nin en güçlü laboratuvarlarından biri olan MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı tarafından yapılıyor. Numunelerin ilgili kriterlere uygun çıkması sayesinde vatandaşlar, gönül rahatlığıyla sahilleri kullanıyor.

13:02 Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı Mersin'in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

12:09 Mersin Büyükşehir'in Yeni Dönem Üniversiteye Hazırlık Ücretsiz Kurs Başvuruları Yarın Başlıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları için yeni dönem ön kayıt başvuruları 20 Haziran’da başlıyor. 22 Temmuz’a kadar sürecek olan başvurular mersin.bel.tr adresindeki ‘Duyurular’ bölümünden yapılabiliyor.

11:28 Vatandaşlar fiyatından dolayı yerli muz tercih ediyor Bilecik'te kurulan kapalı pazardaki tezgahlarda yerini alan yerli muzlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle tercih ediliyor.

15:20 Başkan Seçer: "Benim derdim ülkemin geleceği" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2'nci bölge gezisinde Mut ve Gülnarlı üreticilerle sulama borusu ve makine-ekipman dağıtımı töreninde buluştu.

14:18 Vahap Seçer, Mut ve Gülnarlı Üreticilerle Buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2’nci bölge gezisinde Mut ve Gülnarlı üreticilerle sulama borusu ve makine-ekipman dağıtımı töreninde buluştu. Her zaman üretimin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Başkan Seçer, üreticiye yapılan katkıların çok daha değerli hale geldiğinden söz ederek, “Önemli olan insana yok iken yardımcı olmak, ihtiyacı varken yardımcı olmak. Var iken değil. Şu anda üreticilerimizin devlet desteğine çok ihtiyacı var. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ya da ilçe belediye başkanlığının değil, makro anlamda, yani büyük resme baktığınız zaman hükümetin, merkezi hükümetin, ilgili Bakanlığın desteğinin artmış olması lazım” dedi.

20:30 Vahap Seçer: Bu Ülke Kimsenin Babasının Çiftliği Falan Değil. Mahkeme Kadıya Mülk Değil Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer, “İller Bankası ile ilgili sorunlar yaşadığımızı, kredi kullanımında büyük zorluk yaşadığımızı, her zaman olduğu gibi şimdi de yenilemek istiyorum… Bu ülke, her zaman söylüyorum, kimsenin babasının çiftliği falan değil. Mahkeme kadıya mülk değil” dedi.

12:21 Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Yol Çalışmalarını İnceledi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesi ziyaretinde üreticilerle buluşmasının ardından, ilçe merkezinde yapımı süren ve tamamlanan yollarda incelemelerde bulundu.

12:09 Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Üreticilerle Bir Araya Geldi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde kentte tarımsal üretimi artırmak ve üreticiye destek olmak adına makine ekipman, fide-fidan, sulama borusu ve hayvan dağıtımlarını bu yıl da sürdürüyor. Hayata geçirilen desteklerin yeni sahipleri Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki üreticiler oldu. Seçer’in katılımıyla Anamur’da ‘Anamur, Bozyazı Sulama Borusu ve Makine-Ekipman Dağıtım Töreni’ düzenlendi.

18:23 Anamur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verildi.

14:02 Mersin Büyükşehir'den Anamur'a Kapsamlı Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur’un en işlek noktalarından olan İskele Mahallesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde kapsamlı bir peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapıyor. 900 metrekare rulo çim seriminin ardından 72 adet ağaç grubu, 17 bin 770 adet çalı grubu ve 19 bin 200 adet mevsimlik çiçeği toprakla buluşturan ekipler; 3500 metre tam otomasyonlu, zaman ayarlı ve akıllı sulama sistemini de Anamur halkının hizmetine sunuyor.

11:23 Mersin'de trafik kazası: 1 ölü Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kadın sürücü hayatını kaybetti.

11:08 Mersin'de trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

17:37 Vahap Seçer, Verimder'in 'Anadolu Buluşmaları'na Katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği’nin (VERİMDER) enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı bilincini artırmak için başlattığı ‘Anadolu Buluşmaları’ kapsamında Mersin’de düzenlenen toplantıya katıldı. Enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı bilincini artırmak için yapılan toplantıda Başkan Seçer, “Enerjiyi bilinçsizce kullandığımız zaman iki kaybımız oluyor. Bir, para kaybımız oluyor; iki, çevreyi kirletiyoruz” dedi.

13:56 Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi Antalya'da rahim nakli sonrası uygulanan tedavilerle anne olan Derya Sert'in 2 yaşına giren oğlu Ömer Özkan, ilk adımlarını attı.

10:20 Vahap Seçer, '60. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne Katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına katıldı. Bu yıl 60’ıncısı organize edilen etkinlikte konuşan Başkan Seçer, “Allah bereket versin. Mutlu hemşehrilerimiz bu sene de hasada başladı. İnşallah, bütün sezonu hem kayısıda, hem erikte, hem de zeytinde bereketli olarak tamamlarız” dedi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından Dilek Havuzu’na kayısı döküldü.

16:19 Meral Seçer 'Kadın Kooperatifleri Buluşması'na Katıldı Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen Kadın Kooperatifleri Buluşması’na katıldı. Buluşmada kooperatiflerin sorunları ve çözüm yollarının konuşuldu.

16:51 Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Durumu erken fark eden şoförün dikkati faciayı önledi Mersin'den Antalya'ya gitmek üzere olan yolcu otobüsünden bir anda dumanların yükseldiğini fark eden şoför, yolcuları araçtan indirdi. Durumu erken fark eden sürücünün dikkati sayesinde bir facia önlenirken, cayır cayır yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

16:46 OTOBÜSTEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI YOLCULAR SON ANDA KURTULDU MERSİN'in Anamur ilçesinde seyir halindeki şehirlerarası otobüsün motor kısmında çıkan yangın, ormana da sıçradı.

14:35 Otobüsten ormana sıçrayan yangın söndürüldü Mersin'in Anamur ilçesinde, seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

17:48 Seçer: " Metro inşaatı ilerliyor" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Metro inşaatının başladığını ve çalışmaların öz kaynaklarla ilerlediği bilgisini vererek, "Bu ay ikinci hak ediş ödenecek.

17:14 Alman turist evde ölü bulundu Mersin'in Bozyazı ilçesinde Almanya'dan tatil için gelen 69 yaşındaki Friedrich Wilhdm, yaşadığı evde ölü bulundu.

12:35 Mersin'de üreticilere 369 arılı kovan dağıtıldı Anamur Rotary Kulübü 41 aileye 369 arılı kovan hediye etti.

15:48 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

09:37 Başkan Seçer: "Belediyenin borcu 1 milyar 537 milyon lira" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle belediyenin toplam borcunun 1 milyar 537 milyon lira olduğunu açıkladı.

16:51 Mersin'in ilçelerine gençlik merkezleri yapılacak AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'in tüm ilçelerine gençlik merkezlerinin yapılacağını bildirdi.

16:59 Vahap Seçer: "Meski, Bu Yıl Çok Daha Etkin Hizmetler Yapacak" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporunun görüşüldüğü MESKİ Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MESKİ Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. Başkan Seçer, Meclis üyelerine teşekkür ederek, “İnşallah MESKİ bu yıl faaliyetlerinde çok daha etkin hizmetler yapacak” dedi.

13:18 AK Parti'li Yılmaz'dan 'gençlik merkezi' müjdesi AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'e yapılan gençlik yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Proje aşamasında olan Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus gençlik merkezlerimiz ile yatırım programına alınan Anamur, Gülnar, Erdemli ve Silifke gençlik merkezlerinin...

10:17 Mersin'de 19 Mayıs coşkusu Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Kortejiyle başladı Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Mersin'de günler öncesinden 'Gençlik Korteji' ile başladı.

17:59 Mersin'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Mersin'in Anamur ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Aziz Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

16:34 Anamur'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı Mersin'in Anamur ilçesinde, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

16:39 Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Brüksel'den yola çıktı Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"ne katılacak Türk takımı Belçika'nın başkenti Brüksel'den uğurlandı.

11:04 Yanan ormanlık alanlar fidan ve tohumla buluştu Mersin'de geçen yılki orman yangınlarında zarar gören 9 bin 500 hektarlık alanda 653 bin fidan toprakla buluşturuldu, bölgeye 34 ton da kızılçam tohumu serpildi.

11:42 Laboratuvarda bitki klonlayan akademisyenler, fide üretim sürecini kısalttı Sivas'ta bilim insanlarınca kurulan doku kültürü laboratuvarında, meyve, sebze ve peyzaj sektörünün ihtiyaç duyduğu bitkiler, iklim şartlarından bağımsız ve hastalıktan ari şekilde kısa sürede yetiştiriliyor.

10:03 Başkan Seçer, Emekli Evinde yaşlılarla bayramlaştı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilk bayram ziyaretini Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Emekli Evine yaparak yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi, bayramlarını kutladı.

10:39 Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesinde lokma tatlısı ikram etti Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesince, Kadir Gecesi'nde ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere giden vatandaşları lokma tatlısı ikram etti.

12:21 Başkan Seçer: "Yaptığımız hiçbir iş göz boyamak için değil" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sivil toplum buluşmalarının 3'üncü toplantısında emek örgütleri olan sendikaların başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

10:23 Mersin'de 192 üreticiye 3 bin 865 avokado fidanı ulaştırıldı Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'destek büyükşehirden üretim çiftçiden' sloganıyla sürdürdüğü tarımsal projeleri kapsamındaki avokado fidanı dağıtımlarının ilk etabı tamamlandı.

23:18 Son dakika haberi... Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti (6) Son dakika haberler: 3 KİŞİ İFADE VERMEK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜBursa'da, sokak arasına düşen tek motorlu uçaktaki pilot Furkan Otkum ve eğitim alan Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kiralandığı şirket sahibi Yenal...