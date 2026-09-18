Anamur\'da okul servis araçları Kaymakam ve Emniyet Müdürü katılımıyla denetlendi

Anamur'da okul servis araçları Kaymakam ve Emniyet Müdürü katılımıyla denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Anamur ilçesinde öğrenci taşıyan okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Kaymakam Kemal Duru ve İlçe Emniyet Müdürü Haşmet Günay'ın katıldığı denetimde araçların kriterlere uygunluğu ile sürücülerin belge ve ehliyet durumları incelendi.
Mersin'in Anamur ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Kaymakam Kemal Duru ve İlçe Emniyet Müdürü Haşmet Günay'ın da katılımıyla gerçekleşen denetimde, okul servis araçlarının gerekli kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edildi.
Denetimlerde, sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ve ehliyet durumları da incelendi.
Kaynak: AA
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