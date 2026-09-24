Mersin Anamur'da 12 yaşındaki çocuğun ölümüne dair raporda itilme bulgusu öne çıktı - Son Dakika
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Mersin Anamur'da 12 yaşındaki çocuğun ölümüne dair raporda itilme bulgusu öne çıktı

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Mersin Anamur\'da 12 yaşındaki çocuğun ölümüne dair raporda itilme bulgusu öne çıktı
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Mersin Anamur'da 12 yaşındaki çocuğun iş hanında düşerek ölümüne ilişkin yeni bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporda itilerek düşürülmüş olabileceği belirtilirken tutuklu sanık Necmettin Ulaş'ın duruşması bugün Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

MERSİN'in Anamur ilçesinde restoran çalışanı Eyüp Can Güner'in (12) bir iş hanında yüksekten düşerek ölmesi ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporda, Güner'in 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük düşmesinin ancak bedenin üst tarafına önden alacağı basınç ile olabileceği ifade edildi.

Olay, 28 Temmuz 2025'te akşam saatlerinde Anamur ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen restoran çalışanı Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eyüp Can Güner'in cenazesi toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, iş hanında çalışan Necmettin Ulaş'ın Güner'i kovalarken olayın meydana geldiğini belirledi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan ve şaka amaçlı Güner'i kovaladığını söyleyen Ulaş, çıkarıldığı mahkemede, olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Necmettin Ulaş hakkında 'İhmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın görülen son duruşmasında mahkeme Güner'in ölümü üzerine yeniden keşif yapılmasını istedi. Olay yerinde yapılan keşfin ardından hazırlanan yeni bilirkişi raporu, dava dosyasına girdi.

EYÜP CAN İTİLEREK DÜŞÜRÜLMÜŞ OLABİLİR

Eyüp Can Güner'in yüksekten düşerek ölümüne dair çeşitli bulguların olduğu raporda, itme sonucu düşmüş olabileceği ifadesi yer aldı. Raporda, "Eyüp Can'ın iş merkezinin zemin üstü giriş katından 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük 2,8 m/sn ilk hızla düşmesinin ancak bedenin üst tarafına önden alacağı basınç ile olabileceği değerlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.

'TIKIRTI DUYDUM' İDDİASI

Raporda ayrıca sanığın Güner'i iş merkezinden ararken 'tıkırtı' sesi duyduğu ve düşme üzerine çıkmış olabileceği iddiasına dair, "Sanığın iş merkezinde müteveffayı ararken tıkırtı duyduğunu söylediği sesin düşmenin çıkardığı ses olamayacağı, 50 kilogramlık müteveffanın 4 metreden beton zemine düşmesi tıkırtı boyutunda değil oldukça büyük 90-100 desibel arası ses (Motosiklet veya çim biçme makinesi, matkap kırıcı sesi gibi) çıkarabileceği" denildi.

Öte yandan davanın duruşması bugün Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaMersinAnamurGüncelSon Dakika

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