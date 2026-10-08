Mersin Anamur'da operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 6 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin Anamur'da operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 6 obje ele geçirildi

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Mersin Anamur'da jandarma operasyonunda, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı belirtilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi; objeler Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen 6 obje, Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
3. SayfaJandarmaAnamurMersinGüncelSon Dakika

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