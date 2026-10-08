KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu? - Son Dakika
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KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

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KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha fazla net yapmasına rağmen bir önceki sınavla aynı puanı alan genç kadın gözyaşlarına boğuldu. O anları sosyal medyada paylaşan adayın "Nasıl bu kadar netle aynı puan gelir?" tepkisi gündem oldu.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından bir adayın yaşadığı büyük hayal kırıklığı sosyal medyada gündem oldu. Daha fazla net yapmasına rağmen bir önceki sınavla aynı puanı aldığını gören genç kadın, gözyaşlarını tutamadı.

"ŞAKA MI BU?"

Sonucunu gördüğü anda gözyaşlarına hakim olamayan kadın, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi: "Aaa aynı puanı almışım yeniden! Şaka mı bu? Nasıl bu kadar fazla net yapıp bundan aynı puanı aldım?"

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    Yorumlar (3)

  • imre Tökeli imre Tökeli:
    Torpil bul belediyeye gir 4 0 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    evet özellikle chp li belediyelerinde temilikçinin bile villası var. 3 2
  • Zafer El Zafer El:
    Allah gönlüne göre versin üzülme herşey olacağına varır umudunu kaybetme 0 0 Yanıtla
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