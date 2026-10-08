İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor - Son Dakika
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İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Kurtarma ekipleri enkaz altındaki 10 kişiyi kurtarırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdaki 3 kişinin kurtarılması için ekipler yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binada sabaha karşı çökme meydana geldi. Binanın ilk 3 katı çökerken, yapı tamamen yıkılmadan ayakta kaldı.

BİNANIN TAMAMEN ÇÖKME RİSKİ VAR

Çökme nedeniyle binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapının tamamen çökme ihtimaline karşı bölgede önlemler artırıldı.

İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

12 DAİREDE TOPLAM 33 KİŞİ YAŞIYORDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. 

İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler enkaz altındaki 10 kişiyi kurtarırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi arama çalışması ise sürüyor. Kayıtlara göre 3 katı yıkılan binada 12 daire olduğu ve apartmanda 33 kişinin yaşadığı ifade ediliyor.

İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

VALİ GÜL: BİNA 1987 YILINDA YAPILMIŞ

İstanbul Valisi Davut Gül "Bina 1987 yılında yapılmış, çöken 3 katta dükkan ve 4 daire vardı. Binanın kalan kısmı da çökebilir" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

BAŞKAN KÖYMEN: ÜST 2 KAT KAÇAK

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise dikkat çeken bir bilgiyi paylaşarak "Çöken binanın üst 2 katı kaçak" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılana açıklamada, "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı. 

İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

Öte yandan ilk 3 katı çöken binanın yıkılmadan önceki hali de ortaya çıktı. Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenildi.

İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor


BAKAN KURUM: ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, İstanbul'daki faciayla ilgili açıklamalarda bulundu. X hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı; "İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır.

Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin."

İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çökme yaşanan binayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

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İstanbulMaltepeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • BMA - Anthony MONTANA BMA - Anthony MONTANA:
    Sayın Maltepe Belediye Başkanımız Köymen de kusura bakmasın ama halt etmiş! Yıkılan binanın kaçak olduğunu söylemek kolay. Peki, bu bina yapılırken belediye neredeydi? Cevizli Mahallesi’ndeki binaların yaklaşık p’inin kaçak veya imara aykırı olduğu konuşuluyor. Bu yapılar bir gecede mi ortaya çıktı? Bu eleştirim yalnızca Sayın Köymen’e değil, bugüne kadar görev yapmış bütün Maltepe belediye başkanlarınadır. Asıl sorgulanması gereken, bu yapıların yıllarca nasıl inşa edildiği ve belediyelerin denetim sorumluluğunu neden yerine getirmediğidir. 1 0 Yanıtla
  • Besir Beliktay Besir Beliktay:
    Eyüp nişancı mahallesinde evler en az altmış yıllık ve kat mülkiyetli. Buna rağmen anıtlar kurulu öne sürülerek evlere yapılmasına izin verilmiyor. Onlar da ölümü bekliyor şu anda. Soruşturma açılmış önceden tedbir almak lazım bunda devlet de belediye de suçlu 1 0 Yanıtla
  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Ülke olarak ta durumumuz hiç iyi değil, sosyal olarakta çöküyoruz. Ezan dinmez bayrak inmez. Hüloooouuuuğğğğğğ 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor - Son Dakika
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