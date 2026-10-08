İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binada sabaha karşı çökme meydana geldi. Binanın ilk 3 katı çökerken, yapı tamamen yıkılmadan ayakta kaldı.

BİNANIN TAMAMEN ÇÖKME RİSKİ VAR

Çökme nedeniyle binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapının tamamen çökme ihtimaline karşı bölgede önlemler artırıldı.

12 DAİREDE TOPLAM 33 KİŞİ YAŞIYORDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler enkaz altındaki 10 kişiyi kurtarırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi arama çalışması ise sürüyor. Kayıtlara göre 3 katı yıkılan binada 12 daire olduğu ve apartmanda 33 kişinin yaşadığı ifade ediliyor.

VALİ GÜL: BİNA 1987 YILINDA YAPILMIŞ

İstanbul Valisi Davut Gül "Bina 1987 yılında yapılmış, çöken 3 katta dükkan ve 4 daire vardı. Binanın kalan kısmı da çökebilir" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN KÖYMEN: ÜST 2 KAT KAÇAK

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise dikkat çeken bir bilgiyi paylaşarak "Çöken binanın üst 2 katı kaçak" açıklamasında bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılana açıklamada, "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

Öte yandan ilk 3 katı çöken binanın yıkılmadan önceki hali de ortaya çıktı. Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiği öğrenildi.





BAKAN KURUM: ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, İstanbul'daki faciayla ilgili açıklamalarda bulundu. X hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı; "İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır.

Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çökme yaşanan binayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.