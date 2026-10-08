Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu - Son Dakika
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Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu

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İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binadan sağ çıkarılan Tolga Gürpınar, "Binamız çatlaktı. Çatır çatır ses duyduğunu söyleyen komşularımız var." dedi. Kentsel dönüşüm için girişimde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Gürpınar, "Keşke bağlasaymışız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürerken, binadan sağ çıkarılan vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİM, BOMBA PATLADI GİBİYDİ"

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana gelen çökme sırasında binanın 5'inci katında bulunan Fatma Turhan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşadığı dehşeti anlatan Turhan, "Deprem oluyor zannettim. Her şey yerden yere vurdu, bomba patladı gibi. Ben yatak odasındaydım, gardırop üzerime devrildi. Neyse ki biraz zorlandım ama çıkabildim. Beşinci kattaydım. Kapılara gittik ama kilitlenmiş, açılmıyor. En sonunda bizi itfaiyeler dışarı aldılar." dedi.

Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu

"GELİNİMLE TORUNUM GÖÇÜK ALTINDA"

Binada daha önce kentsel dönüşüm konusunun gündeme geldiğini belirten Turhan, "Kentsel dönüşüm konuşuldu ama apartmanda kabul etmediler. Dükkan sahibi galiba kabul etmemiş. Dükkan yeni açıldı. Dükkan açılırken çok ses olmuş, ev sallanmış dediler. Gelinle torunum göçük altında. Komşularımın çocukları da var. İnşallah onlar da sağ salim kurtulurlar." ifadelerini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BİNADA OTURANLAR İSTEMEDİ"

Binada evi bulunan Seriya Balan da çökme sırasında evde olmadığını belirterek, "Ben burada değildim, evimiz burada ama ben hastaneden geldim. Eşim evdeydi, komşularımız var. Kentsel dönüşüm konuşuldu ama binada oturanlar istemedi." diye konuştu.

Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu

"BİNAMIZ ÇATLAKTI, KEŞKE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLASAYDIK"

Enkazdan kurtarılan Tolga Gürpınar ise binanın eski olduğunu ve daha önce kentsel dönüşüm için girişimde bulunduklarını söyledi. Gürpınar, "Üçüncü katta ya da dördüncü kattaki arkadaşlar sanırım kendileri çıktılar. Zaten binamız eski bir bina. Biz bütün komşularca niyetlenmiştik kentsel dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyasına. Ama iş orada kaldı, kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Karot alındı mı bilmiyorum. Niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız." dedi.

"BAZI KOMŞULARIMIZ ÇATIRTI SESLERİ DUYMUŞ"

Binada daha önce çatlaklar bulunduğunu ifade eden Gürpınar, bazı komşularının çökmeden önce sesler duyduğunu belirtti. Gürpınar, "Ben evde tektim, eşim ve kızım çok şükür evde değildi. Binamız çatlaktı. Ufak tefek 'çatır çatır' ses duyduğunu söyleyen bazı komşularımız var ama benim şahsen dikkatimi çekmedi. Çekseydi zaten girmezdim eve. Kolon kesmeyle ilgili de bir bilgim yok, hassas bir konu. Yorum yapmam doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu

"ÜZERİME BETON PARÇASI DÜŞTÜ"

Çökme sırasında yaralandığını da anlatan Gürpınar, "Üstüme beton parçası düştü, sağlık ekipleri ufak bir pansuman yaptılar. Ufak bir kanamam vardı. Sonuçta evimiz kötü durumda, benim ufacık yaram çok önemli değil." dedi.

"İTFAİYE 10 DAKİKA İÇİNDE GELDİ"

Binada yaşayanların durumunu takip etmeye çalıştıklarını belirten Gürpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Binada pek çok arkadaşımızın tahliye haberini aldık çok şükür ama ulaşılmayan birkaç kişi kaldı galiba, emin değilim. Burası bizim evimiz, yuvamız. Hepimiz için acı bir durum. Sabah Sayın Valimiz geldi, onunla da ayaküstü konuştuk. Sağ olsun o da müdahale etmeye çalıştı, olay yerine geldi, bilgi almaya çalıştı. İtfaiye 10 dakika içerisinde intikal etti. Hepsinden Allah razı olsun."

Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu

ENKAZDA 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde meydana gelen çökmenin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın ayakta kalan üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi. Enkazdaki çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin enkaz altında kalan 3 kişiye ulaşmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: DHA
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    Yorumlar (2)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    al sana imar affi yatacak yeriniz yok 1 2 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    Eeee cokmesinimi beklediniz ondan sonra mutahitler nerede diyonuz bazi şeyleri hak ediyorsunuz 1 1 Yanıtla
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