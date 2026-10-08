Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu - Son Dakika
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Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu

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Ali Koç\'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile aynı restoranda yemek yiyen bir kadın, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Koç'u karşısında gören kadın, "Siz hiç hayallerinizi yıkan adamla karşılıklı oturmak zorunda kaldınız mı?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, bu kez bir restoranda yaşanan karşılaşmayla gündeme geldi. Ali Koç ile aynı restoranda yemek yiyen bir kadın, yaşadığı anı takipçileriyle paylaşırken eski başkana yönelik dikkat çeken bir ifadeye yer verdi.

"SİZ HİÇ HAYALLERİNİZİ YIKAN ADAMLA KARŞILIKLI OTURDUNUZ MU?"

Kadın, Ali Koç ile aynı ortamda bulunmasına ilişkin paylaşımında, "Siz hiç hayallerinizi yıkan adamla karşılıklı oturmak zorunda kaldınız mı?" ifadelerini kullandı. Kadının bu sözleriyle Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığı dönemine yönelik hayal kırıklığını dile getirdiği değerlendirildi.

Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu

ALİ KOÇ'UN BAŞKANLIK DÖNEMİNE GÖNDERME

Ali Koç'un Fenerbahçe'deki başkanlık dönemine gönderme olarak yorumlanan paylaşım, eski başkanın kulüpte geçirdiği yılları yeniden hatırlattı. Kadının kısa ancak dikkat çekici ifadelerle yaptığı paylaşımda, Koç'un başkanlık dönemine ilişkin hayal kırıklığı öne çıktı.

Yemek TarifiFenerbahçeAli KoçSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu - Son Dakika
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