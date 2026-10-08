Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı - Son Dakika
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Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

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Kedilere mama ve su bırakan teyzenin gözden kaybolmasını bekleyen kişi, kaplardaki mama ve suyu döküp kapları çöpe attı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.

Sokak kedileri için mama ve su bırakan yaşlı kadının uzaklaşmasını bekleyen bir kişi, kaplardaki mama ile suyu dökerek kapları çöpe attı. Çirkin hareket, çevredeki bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

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    Yorumlar (6)

  • Mahmut Yamaç Mahmut Yamaç:
    Çok seviyorsanız kedi ve köpegi evinize götürün besleyin. Dışarıda sokaklarda hayvan mı beslenir ? 5 12 Yanıtla
    Savaş Özcan Savaş Özcan:
    Sen her sevdigini evine M goturuyon carsida sokakta? 3 0
    BEYTULLAH SAKİ BEYTULLAH SAKİ:
    bu dünyanın en sessiz kulları Ne istersiniz mavi kartlardan yarın ahirette sizden hesap sorar bunlar 3 0
  • mehmetsumbul4 mehmetsumbul4:
    seni de sevmek zorundayız malesef, yaratandan ötürü! 5 0 Yanıtla
  • ismail akca ismail akca:
    Dünyada sadece sokakta hayvan besleme Türkiye'de var.Türkiye'ye gelen turistler bu duruma şaşırıyorlar. 0 0 Yanıtla
  • Aydın Arslan Aydın Arslan:
    Çok Boş yorum yapiyorsunuz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı - Son Dakika
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