Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kedilere mama ve su bırakan teyzenin gözden kaybolmasını bekleyen kişi, kaplardaki mama ve suyu döküp kapları çöpe attı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.
Sokak kedileri için mama ve su bırakan yaşlı kadının uzaklaşmasını bekleyen bir kişi, kaplardaki mama ile suyu dökerek kapları çöpe attı. Çirkin hareket, çevredeki bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.
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