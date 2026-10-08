Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular

2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalarak grup aşamasında elenen A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde de kötü gidişata engel olamadı.

Fransa, Belçika ve İtalya karşısında oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kaybeden ay-yıldızlı ekip, organizasyonda henüz puanla tanışamadı.

Son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Türkiye'de eleştirilerin odağındaki teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlandı.

İTALYAN BASINI MONTELLA'NIN AYRILIĞINI DUYURDU

İtalyan Son Dakika'>spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile yolları ayırmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından İtalyan teknik adamın görevden alınmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına geçen Montella, Haziran 2025'te sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatmıştı. Ancak son gelişmelerin ardından bu birlikteliğin planlanandan çok daha erken sona erebileceği ifade edildi.

YERİNE ARDA TURAN GELİYOR

Montella'nın olası ayrılığı sonrasında A Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen isimler arasında Arda Turan öne çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, şu anda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın milli takım teknik direktörlüğü için en güçlü aday olduğu belirtildi. TFF'nin üzerinde durduğu öne sürülen formüle göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürürken A Milli Takım'ı da çalıştırabilecek. Ancak bu konuda henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.

MONTELLA'YA 915 BİN EURO TAZMİNAT

Montella'nın sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun İtalyan teknik adama tazminat ödemesi bekleniyor. İtalyan basınındaki habere göre Montella'nın ayrılığı halinde beş aylık maaşına karşılık gelen 915 bin euro ödeme yapılacak.

GÖZLER YARINKİ KRİTİK TOPLANTIDA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığında 9 Ekim Cuma günü yapılması beklenen toplantıda Montella'nın geleceğinin de ele alınacağı öne sürüldü. Toplantıda İtalyan teknik adamla yolların ayrılması yönünde karar alınması halinde Montella, A Milli Takım'ın başındaki son maçına ülkesi İtalya karşısında çıkmış olacak. Montella'nın ayrılığı ve Arda Turan'ın göreve getirilmesi konusunda TFF'den henüz resmi açıklama yapılmadı.