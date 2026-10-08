Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular - Son Dakika
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Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular

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Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste aldığı dört yenilginin ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Montella ile yolları ayırmaya hazırlandığını ve yerine Arda Turan'ı düşündüğünü öne sürdü. Gözler, TFF'nin yarın yapacağı kritik toplantıya çevrildi.

2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalarak grup aşamasında elenen A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde de kötü gidişata engel olamadı.

Fransa, Belçika ve İtalya karşısında oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kaybeden ay-yıldızlı ekip, organizasyonda henüz puanla tanışamadı.

Son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Türkiye'de eleştirilerin odağındaki teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlandı.

İTALYAN BASINI MONTELLA'NIN AYRILIĞINI DUYURDU

İtalyan Son Dakika'>spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile yolları ayırmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından İtalyan teknik adamın görevden alınmasının an meselesi olduğu belirtildi.

<a class='keyword-sd' href='/arda-turan/' title='Arda Turan'>Arda Turan</a> bombası! Son dakika olarak duyurdular

Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına geçen Montella, Haziran 2025'te sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatmıştı. Ancak son gelişmelerin ardından bu birlikteliğin planlanandan çok daha erken sona erebileceği ifade edildi.

YERİNE ARDA TURAN GELİYOR

Montella'nın olası ayrılığı sonrasında A Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen isimler arasında Arda Turan öne çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, şu anda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın milli takım teknik direktörlüğü için en güçlü aday olduğu belirtildi. TFF'nin üzerinde durduğu öne sürülen formüle göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürürken A Milli Takım'ı da çalıştırabilecek. Ancak bu konuda henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.

MONTELLA'YA 915 BİN EURO TAZMİNAT

Montella'nın sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun İtalyan teknik adama tazminat ödemesi bekleniyor. İtalyan basınındaki habere göre Montella'nın ayrılığı halinde beş aylık maaşına karşılık gelen 915 bin euro ödeme yapılacak.

GÖZLER YARINKİ KRİTİK TOPLANTIDA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığında 9 Ekim Cuma günü yapılması beklenen toplantıda Montella'nın geleceğinin de ele alınacağı öne sürüldü. Toplantıda İtalyan teknik adamla yolların ayrılması yönünde karar alınması halinde Montella, A Milli Takım'ın başındaki son maçına ülkesi İtalya karşısında çıkmış olacak. Montella'nın ayrılığı ve Arda Turan'ın göreve getirilmesi konusunda TFF'den henüz resmi açıklama yapılmadı.

38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadarMontella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsinHiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emre Osman Emre Osman:
    gönderin gitsin abi başka adam mı yok alın Arda'yı yada ne bileyim Volkan'ı Aykut'u vs vs milli takım Hiddink zamanından ders çıkarmadı mı Montella'nın Adana demir sporu 4 yapmaktan başka başarısı ne ? 3 0 Yanıtla
  • Tahir Solak Tahir Solak:
    ARDA BU GÖREVE YAKIŞIR 1 0 Yanıtla
  • Dml T. Dml T.:
    Hehhh toparlanamasın milli takım çok güzel 1 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Fenerbahçeliyim.. En doğru karar türk teknik direktör ile yola devam etmektir buda Arda Turan ile olur en doğru seçim. Macera aramaya gerek yok. 0 0 Yanıtla
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