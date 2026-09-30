Mersin\'de kum zambakları açtı, koparmanın cezası 669 bin 245 TL\'den başlıyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altındaki kum zambakları Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahilleri süsledi. Kum zambaklarını koparma ve zarar vermenin cezasının 669 bin 245 TL'den başladığı, 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar çıktığı öğrenildi.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de her yıl olduğu gibi bu sene de sahiller kum zambaklarıyla gelinliğini giydi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar birçok sahilde çiçeklerini açtı. Özellikle deniz kaplumbağalının yuvalama alanı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Erdemli Talat Göktepe Çamlığı sahillerinde daha yoğun olarak gözlemlenen zambaklar, ayrı bir görüntü oluşturdu. Çamlıkta kampa gelen vatandaşlar da zambakların doğal güzelliğinden bahsederek, sürekli uyarılar da yapıldığını anlattı. Erdemli Belediyesi tarafından Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde uyarı levhalarının konulduğu kum zambaklarına zarar verilmemesi istendi.

Öte yandan, kum zambaklarını koparma ve ekosistemlerine zarar verenlere yönelik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 669 bin 245 TL'den başlayarak 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar ceza kesilebildiği bildirildi.

"Etrafımız kum zambaklarıyla dolu, güzel bir ortam"

Eskişehir'den Mersin'e kampa gelenlerden Murat Çulha, "Etrafımız kum zambaklarıyla dolu, güzel bir ortam. Tam da zambakların açma dönemi. Nadir görülen bir bitki, korunması lazım. Levhalar asılmış, 'koparmayın', 'zarar vermeyin' diyorlar. Zaten bildiğim kadarıyla da koparmanın yüklü bir miktarda cezası var. Bitkilerimizi koruyalım diyorum, özellikle kum zambakları korunmaya muhtaç. Soyu tükenen bir bitki, bunlara iyi bakılması lazım. Eminim vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olacaklardır" dedi.

"Sakın kopartmayın, ocağınıza incir ağacı dikersiniz"

Konya'dan ailesiyle gelerek kamp yapan Metin Söğütlü ise, "Mükemmel bir yer, zambakların kokusu bambaşka. Akşam vaktinde dolunayla beraber kokusunu hissederseniz mükemmel" diye konuştu.

Kamp alanlarındaki zambakları koruyanlara teşekkür eden Söğütlü, "Cezası 700 bin lira civarında. Sakın kopartmayın, ocağınıza incir ağacı dikersiniz, aynı zamanda dünyanın damarlarından birini kesmiş olursunuz. Burası bildiğim kadarıyla yetişme bölgesi. Arkadaşlara ellerinden geldiği kadar yardımcı olun. Biz de geldiğimiz zaman en azından tekrar bunu bulabilelim" ifadelerini kullandı.