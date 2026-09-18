Anamur\'da muhtarlara 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı

Anamur'da muhtarlara 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlara yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Anamur Kaymakamı Kemal Duru başkanlığındaki toplantıda merkezin doğru ve etkin kullanımının önemi anlatıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlara yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru başkanlığında düzenlenen toplantıda Mersin 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri tarafından katılımcılara bilgi verildi.
Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve etkin kullanımının önemi anlatıldı.
Program görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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