Adana, Mersin ve Hatay'da 19 Ekim Muhtarlar Günü programlarla kutlandı - Son Dakika
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Adana, Mersin ve Hatay'da 19 Ekim Muhtarlar Günü programlarla kutlandı

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19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Adana, Mersin ve Hatay'ın çeşitli ilçelerinde tören ve buluşma programları gerçekleştirildi. Tarsus, Silifke, Bozyazı, Anamur ve Samandağ'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, Kozan ve Bozyazı'da muhtarlar protokolle bir araya geldi.

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, belediye tarafından Millet Bahçesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi.

Arslanköylü, muhtarların önemine dikkati çekerek, günlerini kutladı.

Belediye Başkanı Mustafa Atlı da mahallelerde yaptıkları her hizmette muhtarlara danıştıklarını söyledi.

Programa, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Mersin

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şube Başkanı Mustafa Ak ile Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Emrah Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Güngör ile ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.

Silifke ilçesindeki törende ise Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaymakam Eyüp Fırat, törende, muhtarların kendileriyle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten de muhtarların önemine dikkati çekerek, günlerini kutladı.

Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Temur da muhtarlığın gönül işi olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Silifke Belediyesince muhtarların katılımıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Bozyazı ilçesinde ise muhtarlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törenin ardından Bozyazı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, muhtarlarla bir araya geldi.

Anamur ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Kemal Duru, Anamur Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı ve diğer ilgililer de katıldı.

Belediye Başkanı Durmuş Deniz de Kent Lokantası'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Hatay

Hatay'ın Samandağ ilçesinde de Samandağ Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Kardeş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kardeş, yaptığı konuşmada, muhtarların mahallelerde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini ilgili kurumlara ulaştırmada önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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