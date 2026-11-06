Mersin Anamur\'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Mersin Anamur'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Anamur ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolde serbest bırakılırken aramalarda 51 kök kenevir bitkisi ve 145 gram tütünle karıştırılmış sentetik madde ele geçirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, yürüttükleri çalışmaların ardından operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek, alkol üretiminde kullanılan malzemeler, 145 gram tütün ile karıştırılmış sentetik madde, 51 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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