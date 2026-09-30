Eyüp Can Güner davasında bilirkişi raporu: 12 yaşındaki çocuk önden itilmiş olabilir

Mersin'de çırak olarak çalıştığı dönercinin yakınındaki pasajdan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in ölümüne ilişkin dava dosyasına giren yeni bilirkişi raporunda, Güner'in "itilerek düşürülmüş olabileceği" kaydedildi. Rapor hakkında değerlendirmede bulunan Eyüp Can Güner'in annesinin avukatı ve UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara Sığırcı, "Bu dosyanın aslında ihmali suretle ölüme sebebiyet verme değil, kasten öldürme dosyası olması ve buna dönüşmesi açısından oldukça önemli" dedi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, çırak olarak çalıştığı dönercinin yakınındaki pasajdan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren ve vücudunda kesiler tespit edilen 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in şüpheli ölümüne ilişkin dava dosyasına yeni bilirkişi raporu girdi.

RAPORDA ÖNDEN BASINÇ TESPİTİ

Olay yerinde yapılan keşfin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, "Eyüp Can Güner'in iş merkezinin zemin üstü giriş katından 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük 2.8m/sn ilk hızla düşmesinin ancak bedenin üst tarafına önden alacağı basınç ile olabileceği" değerlendirilmesi yapıldı.

Raporda sanık Necmettin Ulaş'ın iş merkezinde Güner'i ararken tıkırtı duyduğunu söylediği sesin düşmenin çıkardığı ses olamayacağı, 50 kilogramlık Güner'in 4 metreden beton zemine düşmesi tıkırtı boyutunda değil, oldukça büyük 90-100 db arası (motosiklet veya çim biçme makinesi, matkap kırıcı sesi gibi) çıkarabileceği ifade edildi.

Eyüp Can Güner'in annesi Güllü Can'ın avukatı ve UCİM Türkiye Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara Sığırcı, bilirkişi raporunu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

AVUKAT: DOSYA KASTEN ÖLDÜRMEYE DÖNÜŞMELİ

Sığırcı, "Bu bilirkişi raporunda aslında düştüğü iddia olunan Eyüp Can'ın düştüğü iddia olunan yerden iki metre uzaklıkta bulunmasıyla alakalı teknik bir inceleme gerçekleştirildi. Bu inceleme neticesinde aslında Eyüp Can'ın ön bölgesinden uygulanan bir basınçla yani itilerek öldürüldüğüne dair bir veri dosyaya girmiş oldu" dedi.

Yargılamanın en başından beri olay yerinin çok karanlık olduğu ve sanığın Güner'e en ufak bir temasının olmadığına yönelik savunma yaptığını hatırlatan mağdur avukatı Sığırcı, şöyle konuştu:

"Aslında en başından beri biz Eyüp Can'ın bulunduğu şeklin buna uygun olmadığını, olay yeri incelemeden birkaç ay sonra yapılan keşiften sonra da bunun mümkün olamayacağını defaatle dile getirmiştik. Son alınan rapor aslında en başından beri Eyüp Can'ın kendisinin o bölgeden düşmediğini ve bir şekilde itilerek bir basınç uygulanarak oradan atıldığına dair bir veri veriyor. Bu dava dosyası ihmalle ölüme sebebiyet vermekten açılmışken şu anda kasıt unsurunu bizim ve tabii ki mahkeme heyetinin önüne getirmiş oldu. Bu neden önemli? Bu dosyanın aslında ihmali suretle ölüme sebebiyet verme değil, kasten öldürme dosyası olması ve buna dönüşmesi açısından oldukça önemli.

Bir sonraki duruşmaya kadar tarafların tümüne süre verildi bu bilirkişi raporuna dair beyanda bulunmak üzere. Biz de bu rapora beyanda bulunacağız ve bu veriyle dosyanın kasten öldürme dosyası haline gelmesi açısından önemli. Sürecin en başından beri Eyüp Can'ı ve ailesini yalnız bırakmamaya gayret etmiştik. Bundan sonra da kesinlikle en azından Eyüp Can için adalet sağlanana kadar sürecin takipçisi olacağız ve sanığın hakettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız."