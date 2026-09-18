Mersin Anamur\'da kardeş kent projesi tanıtıldı, Almanya\'dan 10 kişilik heyet geldi

Mersin Anamur'da kardeş kent projesi tanıtıldı, Almanya'dan 10 kişilik heyet geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anamur ve Almanya'nın Bingen belediyeleri arasındaki kardeş kent protokolü kapsamında yürütülen "ORTAK" projesi Mersin'in Anamur ilçesinde tanıtıldı. Proje kapsamında Almanya'dan gelen 10 kişilik heyet, çevre ve doğanın korunması, geri dönüşüm ve orman yangınlarına karşı tedbirler konusunda yetkililerle bilgi alışverişinde bulunacak.
Anamur ve Almanya'nın Bingen belediyeleri arasındaki kardeş kent protokolü kapsamında yürütülen "ORTAK" projesi Mersin'in Anamur ilçesinde tanıtıldı.
Proje kapsamında Almanya'dan gelen 10 kişilik heyet, ilçe protokolünün katılımıyla belediyenin sosyal tesislerinde ağırlandı.
Proje kapsamında Almanya'dan gelen heyet ilçede çeşitli temaslarda bulunacak.
Heyet, çevre ve doğanın korunması, geri dönüşüm çalışmalarının geliştirilmesi ve orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda yetkililerle bilgi alışverişinde bulunacak.
Kaynak: AA
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