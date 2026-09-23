Anamur’da 3 cadde sıcak asfaltla yenilendi

Mersin'in Anamur ilçesinde 3 caddede toplam 4 bin 132 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Deforme olan yollar yenilenirken, yol çizgi ve trafik işaretleme çalışmalarıyla güzergahlar daha güvenli hale getirildi.

Tarsus'tan Anamur'a, Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar kentin dört bir yanındaki taleplere en kısa sürede dönüş yaptığı bildirilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların her talebini karşılamak için profesyonel kadrosuyla 7/24 çalışmaya devam ettiği kaydedildi. Kentin öncelikleri arasında olan ulaşımı en konforlu hale getiren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının, Anamurluların da taleplerini karşılıksız bırakmadığı ifade edildi. Anamur ilçesinde ulaşım konforunu artırmak ve modern bir yol ağ oluşturmak amacıyla yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı yollar yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı, Göktaş Mahallesi ve Sağlık Mahallesi sınırları içerisindeki Akdeniz Caddesi ve Göktaş Mahallesi Tahsin Soylu Caddesinde toplam 4 bin 132 ton sıcak asfalt serim çalışması yapıldı. Deforme olan, bozulan eski yol yüzeyleri kazınarak tamamen yenilenirken, yapılan bu yatırımla hem ilçe merkezindeki trafik akışının rahatlatılması hem de yaya ve araç güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi. Asfalt serim çalışmalarının hemen ardından başlatılan yol çizgi ve trafik işaretleme uygulamalarıyla da güzergahlar uluslararası standartlara uygun, daha güvenli ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu. Tamamlanan bu yatırımlarla birlikte Anamur'un ana arterleri hem araç sürücüleri hem de yayalar için çok daha konforlu ve güvenli bir yapıya büründü.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda peyzaj mimarı Yasin İnal, "Anamur'da Akdeniz Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Tahsin Soylu Caddesi olmak üzere üç adet caddemizde asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirdik. Akdeniz Caddesi'nde 1000 metre, Tahsin Soylu Caddesi'nde ise 600 metre uzunluğunda, Atatürk Bulvarı'nda da 600 metre uzunluğunda çift yön gidiş geliş yolumuzda sıcak asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirdik" diyerek çalışmaları anlattı. Yol üzerinde yapılan alt yapı çalışmaları nedeniyle yolun deforme olduğunu ve tahribat nedeniyle araçların sıkıntı yaşadığını söyleyen İnal, çalışmalarını gelen talepler üzerine en hızlı şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Yolun yapılmasıyla birlikte vatandaşta büyük bir memnuniyet olduğunu söyleyen İnal, "Artık araçlarının daha güvenli bir şekilde gittiği, trafik akışının daha güvenli olduğu ve tehlike arz etmeden yolda ilerlediklerini bize söylüyorlar" ifadelerin kullandı.