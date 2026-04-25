Göç ediyor gibi gözükseler de gerçek çok farklı! Görüntüdeki isimlerin kim olduğuna epey şaşıracaksınız

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Hakkari Zapspor, Ağrı'nın Doğubeyazıt kulübüyle karşılaşmak için çıktığı deplasman yolculuğu tehlikeli görüntülere sahne oldu.
Bölgesel Amatör Lig’de pazar günü Ağrı’nın Doğubayazıt kulübüyle karşılaşacak Hakkari Zapspor, yaklaşık 1 haftadır yağan kar nedeniyle yolların kapalı olması sebebiyle maçın ertelenmesini talep etti fakat TFF bunu kabul etmedi.
Doğubayazıt'ın zorlu yollarını yürüyerek geçmek zorunda olan Hakkari Zapspor kafilesi, sporcu sağlığının tehlikeye atıldığı görüntülerle zorlu deplasmana ulaştı.
