Trabzon\'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
26.04.2026 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Trabzon’da düzenlenen boks şampiyonasında Türk boksör Emirhan Kalkan ile Rus rakibi arasındaki maç, 3. rauntta çıkan gerginliğin büyümesiyle kavgaya dönüştü. Ringe onlarca kişinin girmesiyle tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu arbede yaşandı. Güvenlik ekipleri müdahalede zorlanırken karşılaşma yarıda kesildi. Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon’da düzenlenen boks şampiyonasında Türk ve Rus sporcuların karşı karşıya geldiği mücadele, maç sonunda çıkan gerginlikle adeta kavgaya dönüştü. Ringde başlayan tartışma kısa sürede büyürken, onlarca kişinin karıştığı arbede salonu savaş alanına çevirdi.

TRABZONLU BOKSÖR İLE RUS RAKİBİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Beşirli Spor Salonu’nda kurulan ringde Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için mücadele etti. Karşılaşmanın 3’üncü raundunda iddiaya göre Rus ekibinden gelen bir hareket tansiyonu bir anda yükseltti.

GERGİNLİK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ringde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Ringe çıkan çok sayıda kişi arbedeye dahil olurken, sandalyelerin havada uçuştuğu anlar yaşandı. Olayların büyümesi üzerine karşılaşma yarıda kesildi.

GÜVENLİK GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ

Kavgaya müdahale etmek isteyen özel güvenlik ekipleri kalabalığı ayırmakta zorlandı. Salon hoparlörlerinden sık sık sakin olunması yönünde anonslar yapıldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Yaşanan arbede cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ringe plastik sandalyelerin atıldığı, tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı ve görevlilerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavganın çıkış nedenine ilişkin detaylar araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Trabzon, Kavga, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Murat Ender Murat:
    Kesin trabzonlu kaybediyordu ondan cikti kavga... futbol basketball handball simdide boks... yer ayni kaybedince mac bitmez 35 14 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Şu ülkede kendi milletine, ülkesine önyargılı insan(?)ları gördükçe midem bulanıyor! Kavga neden çıktı bilip bilmeden atıp tutan insan(?) Trabzon'lu boksör Milli Boksör. Yani adam onlarca karşılaşmaya çıkmış yenmeyi yenilmeyi bilen biridir. Haberde 'Rus ekibinden gelen hareket' demesine rağmen bu şekilde yorum yapman senin önyargılı bir insan(?) olduğunu gösteriyor. 24 8
    Ender Murat Ender Murat:
    Trabzonlu sporcuya lafim yok hele hele milli oyuncumuz oldugu sûrece takim falan bakmam ben ay yildizli bayrak olsun yeterki... trabzon halki kaybetmeyi kabulenemiyo onu demek istedim bu arada gecen sene 8 yasindaki cocugum fener formasiyla erzurum orduya giderken trabzonda durup yemek istedik linç ediliyorduk... malesef durum boyle... kavgayi rus cikarsa bile bi adama 50 kisi saldiramaz ayip bisey kusura bakmayin 4 2
  • Yusuf Yedek2 Yusuf Yedek2:
    Trabzondan beklediğimiz normal kaybettiğini haz edwmez 10 8 Yanıtla
  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Toplu sünnet otgsnizasuonları gibi toplu boks yapmış uşaklar ne var bunda :)))) 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 09:48:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.