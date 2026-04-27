Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör değişikliği yaşandı. Kulüp, Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılık kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, deneyimli teknik adama katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Amed Sportif Faaliyetler tarafından yapılan duyuruda, “A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
Bu gelişmenin ardından Amed Sportif Faaliyetler’in yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilmeye başlandı. Yönetimin kısa süre içinde yeni isim için çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.
