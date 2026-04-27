Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler? - Son Dakika
Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?

Bybit\'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
27.04.2026 13:03
SPK'nın açık yasağına rağmen Bybit referans sistemini sürdüren onlarca Türk fenomen ifşa oldu. Türk kullanıcıları kripto borsasına üye olmaya ikna edip, üye olanlar üzerinden gelir elde eden fenomenler yasağa rağmen faaliyetlerine devam ediyor. İşte detaylar…

Temmuz 2024'te yürürlüğe giren 7518 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), lisanssız yabancı kripto platformlarının Türk kullanıcılara yönelik referans ve affiliate programlarını açıkça yasakladı. Binance başta olmak üzere pek çok büyük borsa Türkçe dil desteğini kaldırarak referans sistemlerini kapattı. Bybit ise bu yasağa rağmen Türk fenomenler aracılığıyla referans programını kesintisiz sürdürüyor. Referans linklerine tıklandığında fenomenlerin Bybit'teki kişisel referans sayfaları açılıyor, her yeni kullanıcı kaydı için fenomenlere USDT cinsinden komisyon ödeniyor.

Uzmanlar, söz konusu faaliyetin hem Bybit hem de referans linklerini paylaşan fenomenler açısından 7518 sayılı Kanun kapsamında izinsiz kripto varlık hizmeti sağlama suçunu oluşturduğunu belirtiyor. Bu suç için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

Yüzlerce Türk Fenomenin Refarans Linki Tespit Edildi

Bybit referans linklerini içeren yüzlerce sosyal medya ve Telegram paylaşımı incelendi. Uzmanlar, hem platformun hem de bu paylaşımları yapan fenomenlerin fiilen suç işlediğini vurguluyor; söz konusu eylemlerin izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve yanıltıcı reklam yasağını aynı anda ihlal ettiğini hatırlatıyor. İşte onlardan bazıları:

3 Türk kripto fenomeninin kurduğu bir trade topluluğu olan Barbarians, Bybit’e kullanıcı yönlendirerek komisyon geliri elde ediyor. Barbarians grubu, Haberler.com’un izinsiz kripto faaliyeti haberlerinin yayımlanmasının ardından web sitesini kapatması ve sosyal medya hesaplarını gizlemesiyle dikkat çekmişti.

Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?

Sosyal medya paylaşımları hız kesmiyor

Fenomenler kendi deneyimlerini paylaşır gibi içeriklerle, yüksek gelir elde ettiklerini iddia ederek platforma kullanıcı yönlendirmeye devam ediyor. Kripto Bot & Gem takma ismiyle bilinen kripto fenomeni Caner Saltık, Bybit referans sistemini aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?

Kripto para sektöründe tanınan bazı fenomenlerin Bybit’deki referans linkleri aracılığıyla gelir elde etmeye devam ettiği tespit edildi. Bu fenomenler arasında Lord of Crypto, Crypto Fred ve CryptoLFT gibi kripto fenomenleri yer alıyor. Çoğu anonim olan bu hesaplardan bazılarının sosyal medyaya kimlikle girişin üç ay içinde başlayacağını açıklamasının ardından faaliyetlerini Telegram'a taşıdığı gözlemlendi. 100 bini aşkın aboneye sahip YOYOW kanalı bu tablonun en çarpıcı örneği oldu. 81061 referans koduyla Bybit linki paylaşılan kanalda kullanıcılar kaldıraçlı işlemlere davet edilirken yine "reklam" ya da "işbirliği" ibaresine yer verilmedi. Bybit’in referans sistemini Türk kullanıcılara kapamaması ise tartışma konusu oldu. 

Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?

Son Dakika Kripto Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler? - Son Dakika

SON DAKİKA: Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler? - Son Dakika
