Bursa'da tarihi akşam, timsah 1. Lig'e geri döndü

26.04.2026 19:18
Bursaspor'un şampiyonluk sevinci, Atatürk Matlı Stadyumu'nda düzenlenen görkemli kutlamalarla taçlandı. Sahanın ortasına kurulan şampiyonluk sahnesine çıkan Bursasporlu futbolcular ve yöneticiler binlerce taraftarın önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa töreni sırasında binlerce taraftar sahaya inince görüntüler Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğunu akıllara getirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Bursaspor için Atatürk Matlı Stadyumu'nda 3 büyükleri aratmayan bir kutlama programı gerçekleştirildi.

BURSASPOR KUPASINA KAVUŞTU 

Yeşil-beyazlı taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum çevresinde toplanarak takımlarının başarısını coşkulu tezahüratlarla kutladı.

Stadyumda yapılan etkinlikte binlerce taraftar, meşaleler, bayraklar ve marşlarla unutulmaz bir atmosfer oluşturdu. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular sahaya ortasına kurulan şampiyonluk sahnesine çıkarak taraftarları selamladı. Yapılan seremoninin ardından binlerce taraftar hep bir anda sahaya indi. Haftalar öncesinden yapılan uyarılara rağmen sahaya inen taraftarları polis ekipleri ve güvenlik görevlileri dışarıya çıkarmak için mücadele verdi. Bursaspor amigolarının yaptığı anonslar sonrasında sahaya giren taraftarlar yeniden tribüne çıktı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kupayı Bursaspor amigosu Selim Kurtulan ile birlikte kaldırmak isteyince amigo Kurtulan tribünlerden inerek kupa seremonisine katıldı. Kupa öncesi törene katılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'da Bursaspor'un şampiyonluğunu tebrik etti. Hacıosmanoğlu tribünlerden yükselen ıslık sesleri üzerine konuşmasını kısa tutup Bursaspor amigosu Selim Kurtulan'ı çok sevdiğini belirterek konuşmasını tamamladı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ve bir biri ardına yapılan anonslardan sonra şampiyonluk kupası büyük bir coşkuyla kaldırıldı.

RUMELİ EKREM VE GÖKHAN KIRDAR SAHNEDE

Rumeli Ekrem ve Gökhan Kırdar'da seslendirdikleri şarkılarla taraftarlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Kutlamalarda güvenlik önlemleri üst seviyede tutulurken, Bursa'nın dört bir yanından gelen taraftarlar şehrin meydanlarında da kutlamalara devam etti. Şampiyonluk coşkusu, Atatürk Matlı Stadyumu'ndan taşarak tüm Bursa'ya yayıldı.

TİMSAH'IN 2. LİG KARNESİ

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı. Yeşil-beyazlılar 34 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplam 80 puan topladı. 87 gol atıp sadece 19 gol yedi. Şampiyonluk yolundaki son maçta Aliağa FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek kupayı garantiledi.

Bursaspor'un en golcü oyuncusu İdris Furat oldu. Ligde toplam 15 gol kaydederek takımın şampiyonluk yolundaki en önemli hücum silahı haline geldi. Takımın tecrübeli ismi İlhan Depe 10 asistle takımın en çok asist yapan futbolcusu oldu.

Bursaspor'un 2025-2026 sezonunda en çok faul yapan ve kart gören oyuncular savunma hattından çıktı. En disiplinli isimler ise genç oyuncular oldu. Musa Çağıran, 27 maçta 45 faul yaparak takımın en çok faul yapan ismi oldu. Hakkı Türker, 24 maçta 42 faul ile 2. sırada yer aldı. Batuhan Yayıkcı, 26 maçta 39 faul ile 3. sırada yer aldı.

Bursasporlu oyuncular özellikle sert müdahaleleriyle dikkat çekti ve takımın mücadele gücünü yükseltti. En çok kart gören oyuncuların sıralamasında İhan Depe, 32 maçta 8 sarı kart, Musa Çağıran, 27 maçta 6 sarı kart, Batuhan Yayıkcı, 26 maçta 6 sarı kart; Hakkı Türker ise 24 maçta 5 sarı kart görerek takımın bir sezonda en çok kart gören oyuncuları oldu.

En az kart gören oyuncular ise Kerem Matışlı, 25 maçta hiç kart görmedi. Anıl Atağ, 11 maçta hiç kart görmedi. Genç oyuncular (Efe Halaçlar, Salih Efe Fidan, Arda Gülmez), forma giydikleri maçlarda kart görmediler. Genç kaleciler ve altyapıdan çıkan oyuncular disiplinli oyunlarıyla hiç kart görmeyerek takımın örnek isimleri oldu.

Bursaspor en farklı galibiyetini Yeni Malatyaspor deplasmanında 8-0'lık skorla kazandı. Bursaspor'un 2025-2026 sezonundaki en farklı mağlubiyeti, Güzide Gebzespor karşısında alınan 4-1'lik yenilgi oldu. Bu sonuç, yeşil-beyazlıların şampiyonluk yürüyüşünde yaşadığı en ağır skor olarak kayıtlara geçti. Yeşil beyazlılar dün oynadıkları son maçta Aliağa FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek ligi şampiyon olarak bitirdi.

  • Suat Berk Suat Berk:
    Zaten yeri süper lig ama sanki şampiyonlar ligi şampiyonu olmuş gibi seviniyorlar zaten bursa neden oralara kadar düştü onu sormak lazım 0 0 Yanıtla
“Ceset taşındı“ iddiası sonrası çember daraldı JAK ve JASAT devrede, Gülistan’dan bir iz aranıyor "Ceset taşındı" iddiası sonrası çember daraldı! JAK ve JASAT devrede, Gülistan'dan bir iz aranıyor
Dünya üçüncüsü olan şehit kızı, valiye söyledikleriyle kendine hayran bıraktı Dünya üçüncüsü olan şehit kızı, valiye söyledikleriyle kendine hayran bıraktı
Daha neler göreceğiz 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın
Bu mesaj kime İbrahim Tatlıses’in kızından şifreli paylaşım Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
İstanbul için TOKİ kura çekimi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak İstanbul için TOKİ kura çekimi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu İşte gençlik hali Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali
CHP’li isim yıllar sonra anlattı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan’da ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'da! ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü
Türk bayraklı tişörtle video çeken Rus yazardan Putin için olay sözler Türk bayraklı tişörtle video çeken Rus yazardan Putin için olay sözler
ABD’den Barzani ailesine darbe Lüks malikane için harekete geçtiler ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler

19:08
Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku
Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku
19:01
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
18:46
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket
18:44
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
18:39
Siirt’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Siirt'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
18:31
Derbi öncesi son dakika Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe’nin talebini reddetti
Derbi öncesi son dakika! Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe'nin talebini reddetti
18:21
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
18:06
Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı
Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
16:54
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
15:15
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
