Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku - Son Dakika
Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku

Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku
26.04.2026 19:08
Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku
Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi ilk 11’ler açıklandı; Osimhen ilk 11’de, Asensio ise yedekler arasında yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray, zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’yi RAMS Park’ta konuk edecek. Büyük heyecana sahne olacak derbi öncesinde iki takımın da ilk 11’leri netleşti.

KARŞILAŞMA SAAT 20.00’DE

RAMS Park’ta oynanacak dev mücadele saat 20.00’de başlayacak. Kritik karşılaşmada hakem Yasin Kol görev alacak. Futbolseverler derbiyi beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.

İŞTE İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

OSIMHEN SAHADA, ASENSIO KULÜBEDE

Galatasaray’da sakatlığını atlatan Victor Osimhen derbiye ilk 11’de başlarken, Fenerbahçe’de Marco Asensio mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Marco Asensio, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku - Son Dakika

SON DAKİKA: Fener taraftarına derbi öncesi Asensio şoku - Son Dakika
