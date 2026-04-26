Kerem Aktürkoğlu\'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park’ta dikkat çeken anlar yaşandı. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, tribünlerin hedefi haline geldi.
Stadyumda görüntülenen Kerem Aktürkoğlu’nun bir eli cebinde, diğer elinde çay ile rahat tavırlar sergilemesi Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada da yayılırken, birçok taraftar durumu saygısızlık olarak yorumladı.
Daha önce Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu, bu kez RAMS Park’ta farklı bir atmosferle karşılaştı. Tribünlerden yükselen tepkiler, derbi öncesi gerilimin saha dışına da yansıdığını gösterdi.
Ezeli rekabetin bir kez daha sahne aldığı derbi öncesinde yaşanan bu olay, maç öncesi tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu. Taraftarların yoğun tepkisi, mücadele öncesi atmosferi daha da sertleştirdi.
