Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı

26.04.2026 13:00
Suriye’de 2011’de Dera’da başlayan iç savaş sürecinin kilit isimlerinden eski siyasi güvenlik şefi Atıf Necip, yıllar sonra hakim karşısına çıktı. Şam’daki Adalet Sarayı’nda görülen davaya yoğun katılım olurken, kurban yakınları da salonda yer aldı. Necip'in davası başlamadan önce mahkeme salonundaki kafese konularak halkın karşısına çıkartılması dikkat çekti.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sürecinde Dera kentinde yaşanan ölümlerin baş sorumlularından biri olarak gösterilen eski siyasi güvenlik şefi Atıf Necip, hakim karşısına çıkarıldı. Ocak ayında tutuklanan Necip, başkent Şam’daki Adalet Sarayı’nda 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılanmaya başladı. Duruşma, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Ahmed eş-Şara yönetiminin, iç savaş döneminde yaşanan olayların sorumlularını yargılama süreci kapsamında açılan davanın ilk duruşmasına, Cumhuriyet Başsavcısı Hakim Müşavir Hassan et-Turba başta olmak üzere üst düzey adli ve resmi yetkililer katıldı. Necip’in Suriye halkına karşı işlediği ağır suçlar nedeniyle yargılandığı dava, ülke açısından tarihi nitelik taşıyor.

2011’de Dera’da yaşanan olayların fitilini ateşleyen isimlerden biri olarak gösterilen Atıf Necip’in sanık sandalyesine oturduğu duruşmaya, yıllardır adalet bekleyen kurban yakınları yoğun ilgi gösterdi. Necip'in davası başlamadan önce mahkeme salonundaki kafese konularak halkın karşısına çıkartılması dikkat çekti. Mahkeme salonu hıncahınç dolarken, çok sayıda Arap ve uluslararası avukat ile yerel ve yabancı basın mensubu da davayı yerinden takip etti.

Tarihi davanın ikinci duruşmasının 10 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.

Suriye’de devrik lider Beşar Esad aleyhindeki protestolar, 15 Mart 2011’de Dera’da 15 öğrencinin, duvarlara hükümet karşıtı slogan yazdıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından başladı. Öğrencilere işkence yapıldığı yönündeki iddialar üzerine halk sokaklara çıkarak tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Ancak protestolara yapılan askeri müdahalede çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Dera halkı, yaşanan ölümlerden Atıf Necip’i sorumlu tutarken, Necip’in idam edilmesini talep etti. Artan tepkilerin ardından Beşar Esad, Necip’i görevden aldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
