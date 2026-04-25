Ardahan’da Kura Nehri kıyısında kaydedilen görüntüler, görenlerin yüreğini burktu.
Nehir kıyısında ölü halde bulunan atın yanında duran tayın, uzun süre annesinin başından ayrılmadığı görüldü. Tayın zaman zaman annesini emmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.
Duygusal anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede ilgi çekti.
Olayın ardından bir kişinin tayı sahiplenerek bölgeden götürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı - Son Dakika
