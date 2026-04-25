Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.04.2026 13:01  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da nehir kıyısında bir tayın, ölen annesinin yanından ayrılmadığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ardahan’da Kura Nehri kıyısında kaydedilen görüntüler, görenlerin yüreğini burktu. 

ANNESİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Nehir kıyısında ölü halde bulunan atın yanında duran tayın, uzun süre annesinin başından ayrılmadığı görüldü. Tayın zaman zaman annesini emmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Duygusal anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede ilgi çekti.

TAY SAHİPLENİLDİ

Olayın ardından bir kişinin tayı sahiplenerek bölgeden götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 14:22:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.