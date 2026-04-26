Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Muş\'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
26.04.2026 20:07
Sabah saatlerinde Bingöl'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez komşu il Muş sallandı. AFAD, Muş'un Bulanık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Bingöl'de sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez komşu il Muş sallandı.

MUŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muş'un Bulanık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 15,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. 

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem; Bitlis, Erzurum ve Ağrı'nın bazı ilçelerinden de hissedildi.

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Güncel Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

SON DAKİKA: Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
