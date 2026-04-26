Muş\'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez komşu il Muş sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muş'un Bulanık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 15,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
Öte yandan deprem; Bitlis, Erzurum ve Ağrı'nın bazı ilçelerinden de hissedildi.
