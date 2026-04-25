Almanya'daki siber saldırı mağdurları arasında iki bakanın da olduğu ortaya çıktı

Almanya'da Meclis Başkanı Julia Klöckner'in mesajlaşma uygulaması Signal hesabının hackerlar tarafından ele geçirilerek yazışmalarının okunması ile ortaya çıkan siber saldırı skandalında mağdurlar arasına Eğitim Bakanı Karin Prien ile İnşaat Bakanı Verana Hubertz de eklendi.

Almanya'da Meclis Başkanını, milletvekillerini, diplomatları, iş insanlarını ve gazetecileri hedef alan ve Signal mesajlaşma uygulamasının ele geçirilmesine ilişkin skandalda Bakanlar Kurulunun iki üyesinin de mağdur olduğu ortaya çıktı. Alman medyasında yer alan haberlere göre Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Karin Prien ile Konut, Şehir Geliştirme ve İskan Bakanı Verena Hubertz'in Signal hesapları da ele geçirilerek yazışmalarına ulaşıldı. Siber saldırı sonrası her iki bakanın özel ve gizlilik derecesi de olan yazışmalarının hackerlar tarafından görüldüğü belirtildi.

Almanya'daki Signal skandalı nasıl başladı?

Almanya'da her geçen gün mağdurları artan mesajlaşma uygulaması Signal kullanıcılarına yönelik siber saldırı, bu hafta başında Almanya Meclis Başkanı Julia Klöckner'in hedef alındığının anlaşılmasıyla ortaya çıktı. Julia Klöckner'in Signal hesabının ele geçirilerek mesajlarına ulaşıldığı, bu erişimle hackerların Başbakan Friedrich Merz ile Klöckner'in yazışmalarını da okumuş olabileceği öne sürüldü. Dün ise Signal uygulamasına yönelik siber saldırıyı gerçekleştiren korsanların sadece Klöckner'in değil, Alman Federal Meclisinde görev yapan çok sayıda milletvekilinin, NATO personellerinin, iş insanlarının ve tanınmış gazetecilerin de hesaplarını ele geçirildiği ortaya çıktı.

Casusluk soruşturma yürütülüyor

Almanya'da politikacıları, diplomatları, iş insanlarını ve gazetecileri hedef alan siber saldırı sonrası Alman Federal Savcılığı, konuyla ilgisi geniş kapsamlı soruşturma yürütüldüğümü açıklamıştı. Federal Savcılık söz konusu soruşturmanın casusluk faaliyetleri suçlaması kapsamında olduğunu bildirmişti. - BERLİN