İran\'ın eski büyükelçisinin Avrupa\'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

25.04.2026 20:49
İran, İsrail ve ABD ile 56 gündür devam eden bir savaşın ve ağır ekonomik yaptırımların kıskacında hayatta kalma mücadelesi verirken; eski üst düzey diplomat Ahmad Sobhani’nin oğlu Sasha Sobhani’nin Avrupa’daki ultra lüks yaşantısı, "rejim içindeki imtiyazlı sınıf" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada "İran’ın Dan Bilzerian’ı" olarak tanınan Sobhani, halkın sefaletle boğuştuğu bir dönemde özel jetler, güzel kadınlar ve lüks partilerle dolu hayatını sergilemeye devam ediyor.

İran, bölgesel gerilimler ve ambargoların gölgesinde İsrail ve ABD ile savaşırken, eski Venezuela Büyükelçisi  Ahmad Sobhani'nin oğlu Sasha Sobhani’nin Avrupa’daki ultra lüks yaşantısı eleştirilerin odağına yerleşti. 2021'de kara para aklama ve yasadışı kumar suçlamalarıyla İspanya’da hakim karşısına çıkan Sobhan kendisine "imtiyazlı" diyenlere meydan okuyarak "Sıfırdan başladım" iddiasında bulundu.

GÖSTERİŞLİ YAŞAMI GÖZLER ÖNÜNDE 

İran halkı yıllardır devam eden ağır yaptırımlar ve 56 gündür devam eden ABD-İsrail savaşı altında ekonomik zorluklarla mücadele ederken, ülkenin eski Gabon ve Venezuela büyükelçisi Ahmad Sobhani’nin oğlu Sasha Sobhani, sosyal medyada sergilediği gösterişli yaşam tarzıyla tepkilerin odağında. 

İRAN'IN DAN BİLZERİAN'I 

Sohbani sosyal medya hesabından özel jetler, spor arabalar, lüks partiler ve güzel kadınlarla dolu hayatını paylaşınca tüm gözler yeniden üzerine çevrildi. 

İran'ın Dan Bilzerian'ı olarak tanımlanan 38 yaşındaki rapçi Sobhani, kendisine yöneltilen "imtiyazlı çocuk" eleştirisinin reddederek, eleştirenlere "Gidin gerçek imtiyazlıları bulun" diye seslendi.

YASADIŞI KUMAR VE KARA PARA SUÇLAMASI 

Lüks hayatının kaynağı sorgulanan Sobhani için İran resmi makamları 2021'de harekete geçmişti. İspanya'dan iadesi istenen müzisyen, Madrid'de hakim karşısına çıkmıştı. Hakkındaki "yasadışı kumar siteleri işletmek" ve "kara para aklamak" suçlamalarını reddeden Sobhani, ülkesinin lüks yaşantısını gerekçe göstererek kendisine komplo kurduğunu iddia etmişti.

"DÖNERSEM İŞKENCE GÖRECEĞİM" DEMİŞTİ

İran yönetiminin iade talebine karşı mahkemede savunma yapan Sobhani, geri gönderilmesi durumunda yaşam tarzı ve siyasi duruşu nedeniyle işkence görme riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürmüştü.

PRESTİJLİ BİR AİLEDEN GELİYOR 

Bir yanda savaşın eşiğindeki ülkesi, diğer yanda Avrupa başkentlerinde süren milyoner hayatı Sohbani'yi İran'ın en büyük siyasi tartışmalarından birine çevirdi. 

Gösterişli yaşantısını sergilemekten çekinmeyen Sasha Sobhani'nin babası Ahmad Sobhani İran'ın Venezuela (2001–2006) ve Gabon (1995–1998) büyükelçisi olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında ise ülkesinin Avrupa ve Amerika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısıydı.  

