Aksaray'da ailesine intihar mesajı atan adam dağda ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 21:26  Güncelleme: 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da ailesine intihar mesajı atarak kayıplara karışan adamın cansız bedeni UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince dağda bulundu.

Aksaray'da ailesine intihar mesajı attıktan sonra kaybolan adamın cansız bedeni dağda bulundu.

İNTİHAR MESAJI ATTIKTAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Yuva köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sağlık köyünde yaşadığı öğrenilen 33 yaşındaki Recep A., sabah saatlerinde ailesine intihar mesajı atarak aracıyla birlikte kayıplara karıştı. Şahsın hayatından endişe eden ailesi bir süre yaptığı arama çalışmasında şahsa ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ DAĞDA BULUNDU

İhbar üzerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri harekete geçerek arama ve inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda şahsın Yuva köyünde bulunan Mahmatlı dağına çıktığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler dağda arama çalışması başlattı.

Yapılan arama tarama çalışmalarında Recep A.'nın dağda cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 25 metrelik yükseklikten düşmüş veya atlamış olabileceği düşünülen şahsın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Aksaray, AFAD, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 00:05:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.