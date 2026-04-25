Esenler Erokspor, Süper Lig için kazanıp Amedspor'un puan kaybını bekleyecek

25.04.2026 21:05
Trendyol 1. Lig'de son 2 haftaya 2. sırada giren Esenler Erokspor, Sarıyer'i yenmesi ve Amed Sportif Faaliyetler'in galip gelememesi halinde adını Süper Lig'e yazdıracak

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK'den sonra Süper Lig'e doğruda yükselecek ikinci takım, yarınki 37. hafta mücadelelerinin ardından belli olabilir.

ESENLER EROKSPOR KAZANIP AMEDSPOR'U BEKLEYECEK 

Trendyol 1. Lig'de bugünkü 3 karşılaşmayla başlayacak 37. haftada ilk 2 ve play-off iddiası bulunan ekiplerin maçları yarın saat 16.00'da oynanacak. Erzurumspor FK'nin Süper Lig vizesi aldığı ligde, doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci ekip için 73 puanlı Esenler Erokspor ve 72 puana sahip Amed Sporit Faaliyetler çekişiyor.

Yarın SMS Grup Sarıyer'e konuk olacak Esenler Erokspor, haftayı 3 puanla kapatması halinde hedefine bir adım daha yaklaşacak. Amed Sportif Faaliyetler ise Sipay Bodrum FK ile Diyarbakır'da karşılaşacak. Esenler Erokspor, yarın sahadan 3 puanla ayrılması ve Amed Sportif Faaliyetler'in galip gelememesi halinde son hafta öncesinde Süper Lig vizesi alacak 2. takım olacak.

GÖZLER PLAY-OFF MÜCADELESİNDE

Ligi üçüncü bitirecek ekibin doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde, üçüncüyü takip eden 4 takım play-off vizesi alacak. Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK'nin play-off oynamayı garantilediği ligde 59 puanlı Pendikspor ve 56 puan toplayan Bandırmaspor play-off barajında yer alıyor. Bu takımları takip eden 54 puanlı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 52 puanı bulunan Manisa FK ile 50 puanlı Sivasspor play-off 7. sıra için galip gelip, rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. 

Ligde Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un ardından Serikspor'un da geçen hafta düşmesi kesinleşti.

Maç programı:

  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
  • SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş)
  • Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK (BG Grup 4 Eylül)
  • Atko Grup Pendikspor-Boluspor (Pendik)
  • Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • Sakaryaspor-Arca Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
  • Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)

    Yorumlar (1)

  • Cengiz İçgil Cengiz İçgil:
    İlahi adalet 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum’dan müjde İstanbul’da kiralık konutlar için tarih verildi Bakan Kurum'dan müjde! İstanbul'da kiralık konutlar için tarih verildi
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt doğum iznine ayrılıyor Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt doğum iznine ayrılıyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi İslamabad’da: Kritik temaslar başlıyor İran Dışişleri Bakanı Arakçi İslamabad’da: Kritik temaslar başlıyor
Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu zanlı İstanbul’da yakalandı Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu zanlı İstanbul'da yakalandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyaseti bırakıyor Fransa Cumhurbaşkanı Macron, siyaseti bırakıyor
Arakçi, Pakistan’da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir Arakçi, Pakistan'da görüşmelere başladı: Hürmüz krizi kısa sürede çözülebilir

21:41
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?
21:27
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
21:21
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
20:49
İran’ın eski büyükelçisinin Avrupa’daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında
19:13
Trump’tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim
17:54
Belçika’ya ait askeri uçağa Haiti’de ateş açıldı
Belçika'ya ait askeri uçağa Haiti'de ateş açıldı
