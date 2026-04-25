Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek - Son Dakika
25.04.2026 00:10
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada provokatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmaya çalışan hesaplara sert mesaj verdi. Yurt dışı kaynaklı sahte hesaplar üzerinden yürütülen “yalan algı” faaliyetlerine dikkat çeken Gürlek, bu tür paylaşımların çoğunun toplumu kışkırtmayı amaçladığını belirtti. Vatandaşlara doğrulanmamış içeriklere itibar etmemeleri uyarısında bulunan Gürlek, bu tür girişimlerde bulunan kişilerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden yürütülen yanıltıcı paylaşımlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, özellikle yurt dışı kaynaklı fake hesaplar aracılığıyla oluşturulan içeriklerin kamuoyunu manipüle etmeyi hedeflediğini söyledi.

“PROKOVOKATİF HESAPLAR TOPLUMU HEDEF ALIYOR”

Söz konusu paylaşımların büyük bölümünün provokatif amaç taşıdığına dikkat çeken Gürlek, bu içeriklerin toplumda gerilim oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

“HER PAYLAŞIMA İNANMAYIN”

Vatandaşlara çağrıda bulunan Gürlek, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, bu tür içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

“HESABI SORULACAK”

Gürlek, “Sosyal medyada yalan algı yapan bir kişi mutlaka hesabını görecek” sözleriyle, bu tür paylaşımları yapan kişiler hakkında gerekli adımların atılacağını kaydetti.

23:31
22:07
21:47
21:32
21:17
20:20
