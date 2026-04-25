Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden yürütülen yanıltıcı paylaşımlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, özellikle yurt dışı kaynaklı fake hesaplar aracılığıyla oluşturulan içeriklerin kamuoyunu manipüle etmeyi hedeflediğini söyledi.
Söz konusu paylaşımların büyük bölümünün provokatif amaç taşıdığına dikkat çeken Gürlek, bu içeriklerin toplumda gerilim oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.
Vatandaşlara çağrıda bulunan Gürlek, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, bu tür içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Gürlek, “Sosyal medyada yalan algı yapan bir kişi mutlaka hesabını görecek” sözleriyle, bu tür paylaşımları yapan kişiler hakkında gerekli adımların atılacağını kaydetti.
