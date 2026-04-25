Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

25.04.2026 09:03
New York Belediye Başkanı Mamdani, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak nitelendirerek Osmanlı İmparatorluğu’nu suçladı. Paylaşımında Türkiye ve Azerbaycan’ı da hedef alan Mamdani, 2020’deki Dağlık Karabağ savaşı ile 2023’te bölgeden ayrılan Ermenileri “100 yılı aşkın süredir devam eden soykırım kampanyasının parçası” olarak tanımladı.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak tarihe geçen Zohran Mamdani, 24 Nisan Ermeni Anma Günü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik haddini aşan ifadeler kullandı. 1915 olaylarının 111’inci yıl dönümüne işaret eden Mamdani, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1,5 milyon Ermeni’nin öldürüldüğünü ileri sürdü.

“TARİHİN TEKERRÜR ETMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ”

Mamdani paylaşımında, “Bugün Ermeni Soykırımı’nın 111’inci yıl dönümü. Modern Türkiye, Suriye ve Ermenistan topraklarında Osmanlı İmparatorluğu tarafından öldürülen 1,5 milyon Ermeni’yi anarken, tarihin tekerrür etmesine izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında 2020 Dağlık Karabağ savaşına da değinen Mamdani, Azerbaycan ve Türkiye’nin askeri güçlerinin Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusa saldırdığını ileri sürdü. Mamdani, 2023 yılında Azerbaycan’ın 100 binden fazla Ermeni’yi Dağlık Karabağ’dan çıkardığını savunarak, bu süreci “100 yıl önce başlayan soykırım kampanyasının devamı” olarak nitelendirdi.

Mamdani, paylaşımının sonunda Ermeni halkının özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin hakkını savunduğunu belirtti. “Bu anma gününde Ermeni halkının ve tüm halkların özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin hakkını yeniden teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ferdi Atuner’in cenazesinde gerginlik Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı
Gratis’te alışveriş yapan ismi görenler gözlerine inanamadı Gratis’te alışveriş yapan ismi görenler gözlerine inanamadı
Otoparktaki lüks aracı fark etmeyip üzerine çıktı Sürücünün sözleri dikkat çekti Otoparktaki lüks aracı fark etmeyip üzerine çıktı! Sürücünün sözleri dikkat çekti
Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu Dev şirketin Türkiye müdürü kasayı boşalttı, çalışan 200 bine sustu
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı "Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Tuvalet çöktü, turist 2 metre derinliğindeki atık çukuruna düştü Tuvalet çöktü, turist 2 metre derinliğindeki atık çukuruna düştü

08:29
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz
Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz
08:28
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
07:28
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
02:16
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
02:02
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar
Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
00:34
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
