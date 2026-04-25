Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz - Son Dakika
Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz

Yunanistan ve Fransa\'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya\'dan tehdit: Vururuz
25.04.2026 08:29
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinde Türkiye’ye karşı destek mesajı verdi. Atina’nın, Türkiye’ye karşı ek güvence sağlamak amacıyla Fransa’nın nükleer şemsiyesi altına girme planı gündeme geldi. Ancak bu plan, Rusya’dan gelen sert tehdit açıklamasıyla yeni bir gerilime dönüştü.

Yunanistan’ın Fransa’nın nükleer şemsiyesi altına girme planı, Rusya’dan gelen sert açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Moskova’nın, “Fransız nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan tüm Avrupa ülkeleri açık hedefimizdir” tehdidi Atina’da endişeye yol açtı.

MACRON ATİNA’DA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ile Yunanistan arasındaki karşılıklı savunma anlaşmasını güncellemek amacıyla Atina’ya resmi ziyarette bulundu. İki ülke arasında yapılacak görüşmelerde, mevcut anlaşmanın 5 yıllığına yenilenmesi ve yeni maddeler eklenmesi gündemde yer alıyor.

Yunanistan ve Fransa'nın <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz

NÜKLEER ŞEMSİYE PLANI GÜNDEMDE

Görüşmelerde ele alınması beklenen ek madde kapsamında, Yunanistan’ın Fransa’nın nükleer şemsiyesi altına girmesi planlanıyor. Bu gelişme, bölgede güvenlik dengeleri açısından dikkatle izleniyor.

RUSYA’DAN “AÇIK HEDEF” UYARISI

Ziyaret öncesinde Rusya’dan gelen açıklamada, Fransız nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapacak Avrupa ülkelerinin hedef alınacağı belirtildi. Söz konusu açıklama Yunan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz

YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Yunan basınında gelişmeye ilişkin “Macron ile ittifakın bedeli bu”, “Kaosa giden yol”, “Yunanistan artık Rus füzelerinin etki alanında”, “Rusya’dan Macron’un planlarına yanıt” ve “Rusya Avrupa’yı savaşla tehdit ediyor” başlıkları atıldı.

Yunan basını, Atina’nın Ankara ile yeni bir gerilimin uzak olmadığını gördüğünü; Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma ihtimalini de hesaba katarak ek güvence sağlamak istediğini yazdı.

Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz

MACRON: BURADA OLACAĞIZ

Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile katıldığı söyleşide Avrupa Birliği’ni “öngörülebilir ve güvenilir” olarak tanımladı. Avrupa’nın kendi savunması konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Macron, Yunanistan’ın egemenliğinin riske girmesi halinde Fransa’nın destek vereceğini ifade etti. Macron, “Egemenliğinize meydan okunursa ne yapmanız gerekiyorsa yapın, biz burada olacağız” dedi.

MİÇOTAKİS: ANLAŞMA YENİLENECEK

Miçotakis ise 2021 yılında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının yenileneceğini belirterek, savunma harcamalarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Son Dakika Dünya Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Premium Ağustos Premium Ağustos:
    Haçlı ittifakı şüphesiz kaçınılmazdır ama cihad bizim için varoluş mücadelesidir ve sonunda yaşanacaktır. Allah bizimledir 18 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz - Son Dakika
