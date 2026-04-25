Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış - Son Dakika
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış

25.04.2026 09:09
Yıllar sonra yeniden açılan Gülistan Doku soruşturmasında dikkatler bu kez tutuklu Mustafa Türkay Sonel'in şüpheli aracın üzerinde yoğunlaştı. Aynı model, aynı renk ve aynı plakayla değiştirildiği öne sürülen otomobil, dosyanın seyrini değiştirebilecek en önemli delillerden biri olarak incelemeye alındı. Söz konusu araçta Gülistan'a ait bir iz veya bir bulgu olup olmadığı yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

Altı yıl sonra tozlu raflardan indirilip yeniden açılan Gülistan Doku dosyasında dehşete düşüren detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Derinlemesine incelenen dosya, sıradan bir kayıp vakasından çıkıp cinayet şüphesiyle yürütülüyor. Gülistan Doku'nun cansız bedenine halen ulaşılamazken dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel delil karartma suçundan, oğlu Mustafa Türkay Sonel ile kasten öldürme suçundan tutuklandı. 

"SİLAHIM YOK" DEMİŞTİ SİLAHLI FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

İfadesinde "renkli boncuk atan tüfek" dışında silahı olmadığını söyleyen Mustafa Türkay Sonel'in ortaya çıkan fotoğrafları bu iddiasını yalanladı. Sonel'in kamuflajlı ve silahlı fotoğraflarının yanı sıra kendi aracı olduğu öne sürülen otomobilin bagajında uzun namluluların da olduğu çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu fotoğrafları da ortaya çıktı. Ayrıca Sonel'in uzun namlulu silahlarla poz verdiği bazı fotoğraflar da yer aldı. 

KÖRDÜĞÜMÜ ÇÖZECEK OTOMOBİL

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde aracı sattığını, ardından aynı model, aynı renk ve hatta aynı plakaya sahip başka bir otomobil aldığını söylediği öğrenildi. Bu sıra dışı değişim, dosyada şüpheleri artıran en kritik unsurlardan biri oldu.

Yetkililer, söz konusu otomobilin olayın aydınlatılmasında kilit rol oynayabileceğini değerlendirerek aracı detaylı incelemeye aldı. Araçta yapılacak kriminal incelemelerde, Gülistan Doku’ya ait herhangi bir iz, DNA bulgusu ya da olayla bağlantılı materyal olup olmadığı araştırılacak.

Gülistan Doku, Tunceli, Gündem, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

