Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

24.04.2026 11:57
Özel bir anaokulunun müdiresi ve öğretmenleri, 23 Nisan münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ancak bu ziyaret esnasında askeri çelenk sunma töreni düzenlenmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden ziyaretçiler arasında yer alan bir anaokulunun çelenk töreni sosyal medyada tartışma konusu oldu.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN YOĞUN KATILIM

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında bir özel anaokulunun müdiresi ve öğretmenleri de yer aldı.

ÇELENK DETAYI TARTIŞMA YARATTI

Ziyaret sırasında üzerinde okulun isminin yer aldığı çelengin tören düzeninde askerler tarafından taşınması dikkat çekti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, uygulama tartışmaları beraberinde getirdi.

MÜDİREDEN PAYLAŞIM

Ziyaret sonrası anaokulu müdiresi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurundaydık. O an, sadece bir yürüyüş değildi; geçmişe saygının, geleceğe umudun sessiz ama güçlü bir ifadesiydi. Bugün, çocuklarımıza sadece bir ziyaret değil; bir bilinç, bir değer, bir emanet bıraktık” ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (4)

  • Mert kursun Mert kursun :
    iyice zıvanadan çıktılar diyecek bir şeyde kalmadı 29 9 Yanıtla
    Derya Akyol Derya Akyol:
    niye ülke deki olaylar dikkanizi çekmiyorda müdirenin yaptığımı çekiyor..ne oldu haberler de gösterilmiyor madencilerin alın terlerini konuşun ülkeniz vergilerini konuşun insanların geldiği halleri konuşun bırakın siz boş eleştirilerinizi 18 30
  • As81855655 As81855655:
    her önüne gelen anıtkabire çelenk getirebilirse, bu iş reklama döner.foğru değil. 11 8 Yanıtla
  • Filinta Filinta:
    Kırmızı ayakkabılar hiç yakışmamış. 9 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu İki ülkeye sert çıktı Abdullah Gül uzun süren sessizliğini bozdu! İki ülkeye sert çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart
Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar’dan sert çıkış Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
2. Lig’de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti 2. Lig'de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig devlerini bile geçti
Fenerbahçe, Osimhen’i şikayet ediyor Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi
Trump’tan stratejik hamle İşte İran yerine Dünya Kupası’na katılmasını istediği ülke Trump'tan stratejik hamle! İşte İran yerine Dünya Kupası'na katılmasını istediği ülke
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:12
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler
11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:53
Şanlıurfa’da festival krizi Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor
10:36
Okul güvenliği için yapay zeka desteği Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
09:41
Çocuk suçluların cezaları artıyor Aileler de bedel ödeyecek
Çocuk suçluların cezaları artıyor! Aileler de bedel ödeyecek
