Beşiktaş\'ta Cengiz Ünder\'e büyük şok

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.45'TE

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek. Karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanacak.

CENGİZ ÜNDER FORMASINI KAYBETTİ

Beşiktaş'ta son olarak ligde oynanan Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerine ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, performansı nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Milli oyuncu, eleştirilen performansının ardından teknik direktör Sergen Yalçın tarafından yeniden yedek kulübesine çekildi.

İşte Beşiktaş'ın 11'i:

Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.