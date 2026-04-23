Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

23.04.2026 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda son 2 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, eleştirilen performansı sonrası yeniden yedek kulübesinde yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.45'TE

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek. Karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanacak.

CENGİZ ÜNDER FORMASINI KAYBETTİ

Beşiktaş'ta son olarak ligde oynanan Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerine ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, performansı nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Milli oyuncu, eleştirilen performansının ardından teknik direktör Sergen Yalçın tarafından yeniden yedek kulübesine çekildi. 

İşte Beşiktaş'ın 11'i:

Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 20:07:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.