Firari Türk müteahhit Tayland'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 20:50  Güncelleme: 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Adana'da 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhidi Tayland'da yakalandı.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Adana'da yıkılan Sami Bey Apartmanı'na ilişkin hakkında kırmızı bülten bulunan firari müteahhit Tayland'da yakalandı.

TAYLAND'DA YAKALANDI

Türkiye'den 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan bir bina sonrası firar eden müteahhit yıllar sonra yakalandı. Tayland Göçmenlik Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, dün Tayland'ın Pattaya şehrinde bulunan bir apartmana düzenlenen baskında, Interpol tarafından uluslararası kırmızı bültenle aranan 76 yaşındaki Abdullah Ayababa isimli müteahhit gözaltına alındı.

Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin Türkiye tarafından Interpol'e bildirildiği ve bir süredir Tayland'da ikamet ettiğinin tespit edildiği, ardından kaldığı adrese operasyon düzenlendiği aktarıldı. Ayababa'nın, Türk emniyet birimleriyle kurulacak koordinasyonun ardından ülkesine iade edileceği ifade edildi.

40 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'da bulunan Sami Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yürütülen soruşturmalarda, binanın yapımında standartlara aykırı malzeme kullanıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında sorumlu mühendis olarak adı geçen Abdullah Ayababa hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Ayababa'nın deprem sonrası Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tayland, Türkiye, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 23:00:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.