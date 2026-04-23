Burak Öksüz depremde yaşadıklarını 3 yıl sonra anlattı: Oturduğum bina...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor’un 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Burak Öksüz, sezonun son haftalarına girilirken hem takımın ligdeki gidişatını hem de bireysel performansını değerlendirdi. Tecrübeli savunmacı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde yaşadıklarına dair ilk kez Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu.

‘İNŞALLAH MİLLETİMİZ BÖYLE BİR ŞEYİ TEKRAR YAŞAMAZ’

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin çok büyük bir felaket olduğunu söyleyen Burak Öksüz, “Çok büyük bir felaketti. Futbolcu olarak değil de bir insan olarak çok zor bir dönemdi. O zaman futbolun ne kadar ikinci planda olduğunu hepimiz öğrenmiş olduk. Zaten gördük de. Tekrardan ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah milletimiz böyle bir şeyi tekrar yaşamaz. Biz oradan ayrıldık, geldik. Hayatımıza devam ediyoruz ama orada hala konteynırda yaşayıp hayatlarını devam ettirenler var. Allah onlara yardım etsin” dedi.

‘ANNEM GÜÇLÜ OLMASAYDI BENİM UĞRAŞMAM YETMEZDİ’

Depremin çok hızlı yaşandığını, enkaz altından çıkarken çok uğraş verdiğini ifade eden Öksüz, “Saliselik olay oldu. Ben ne kadar sürdüğünü söylesem yalan olur. Bina bir anda yıkıldı, her şey kapkaranlık oldu ve yere düştük. Ben oradan bir şekilde Allah yardım etti, çıktım. Çok uğraş verdim çıkarken. İlk başta yıkıldığında bağırmaya başladım. Annem ‘Bağırma, duymazlar. Deprem daha yeni oldu’ dedi. Elimle yukarıları eşelerken bir boşluk olduğunu gördüm ve ‘Ben buradan çıkarım galiba’ dedim. Allah’ın gücüyle üstümdeki betonu attım. Attıktan sonra da annemi çıkardım. Benim annem güçlü kadındır. Karadeniz’in verdiği bir şey. Annem güçlü olmasaydı benim uğraşmam yetmezdi. O şekilde annemi de çıkardım” diye konuştu.

‘GÜNEŞ DOĞUNCA FELAKETİ GÖRDÜM’

Depremin bu kadar büyük olduğunu tahmin etmediğini söyleyen Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir süre kaldım. Deprem 04.00 sıralarında oldu. Benim tahminim çıktığımda saat 07.00- 07.30 gibiydi. Karanlıktı ama. Ben depremde sadece bizim bina yıkıldı sanıyordum. Çünkü geceydi ve hiçbir şey görmüyordum. Yakında bir benzin istasyonu vardı. Annemle beraber direkt oraya gittik. Zaten hava çok soğuktu. Üstüm hiç müsait değildi. Güneş doğunca felaketi gördüm. Öyle bir şey beklemiyordum. Bizim binanın da nasıl yıkıldığını anlamadım. Ben güneş doğduktan sonra binanın nasıl yıkıldığını gördüm.”

‘BENİ TANIYANLAR YÜRÜRKEN ÜSTÜME BATTANİYE ATTI’

Annesini enkazdan çıkardıktan sonra kulüp tesislerine çıplak ayakla yürüdüklerini belirten Öksüz, şunları söyledi:

“Binanın nasıl yıkıldığını bilmiyorum. Şehrin de nasıl yıkıldığını bilmiyorum. Orada ben taksi arıyordum. Anneme, ‘Bizim tesise gitmemiz lazım’ diyorum. Üstüm hiç müsait değil. Tesise gidersem eşofmanlarımı giyerim diye düşünüyorum. Kafamda bunlar var. Gün bir doğdu ki bir yere gitme şansın sıfır. Annemle birlikte yürümeye başladık. Yürürken de haberler falan çıktı. ‘Burak şuurunu kaybetmiş şekilde sokakta çıplak yürüyor’ diye. Şuurumu kaybettiğimden dolayı değil, depremden böyle çıktım. Tesise yürümeye başladık. Beni tanıyanlar yürürken üstüme battaniye attı. Ben de battaniyeyi annemle kendime sardım. Ayaklarımızda bir şey yok, öyle tesise yürüyorduk. 08.00’de çıktıysam, 2-3 saat sürdü benim yürüyüp tesise gitmem. Aslında çok uzun bir mesafede de değil.”

‘VOLKAN HOCA BENİ GÖRDÜĞÜNDE AĞLAMAYA BAŞLADI’

O dönemde Atakaş Hatayspor’da görev yapan teknik direktör Volkan Demirel’in kendisini gördüğünde ağladığını belirten Burak Öksüz, “Tam tesise giderken 1 kilometre falan kalmıştı. Arkamda bir araba durdu. Bir döndüm; Volkan hoca, yardımcı hocalar. Beni gördüler, başladılar ağlamaya. Ben de o zaman biraz depremin etkisi vardı. Ben tesise gittiğimde ağabeyler vardı. Kaan, Musa ve Onur ağabey vardı. Arkadaşlarım vardı. Onların eşleri beni gördüğünde ağlıyorlardı. O zaman saat 10.00-10.45 olmuştu galiba. Haber alamayınca insanın aklında kötü bir şey oluyor, benden de öyle bir şey bekliyorlardı herhalde. Beni görünce hepsi hüzünlendi. Ama zor zamanlardı” dedi.

‘BODRUM FK’DA HAYATA TEKRARDAN DÖNDÜM’

Ankara’ya tedaviye gittiğini belirten Burak Öksüz, o dönemde deprem ortamından uzaklaşıp farklı bir çevreye gittiği için Bodrum FK’ya teşekkür etti. Öksüz, “Aslında bana sorarsanız kendimce çok etkilendiğimi düşünmedim. Ama ailem bana o zamanki davranışlarımdan dolayı etkilendiğimi söyledi. Ankara’ya tedaviye gittim. Hem kendi sakatlığım da vardı o zaman. Ondan dolayı da tedaviye gittim Ankara’ya. Bodrum FK’ya gitmem için de Ali Şafak Öztürk’e, Servet Çavuşoğlu’na teşekkür etmek istiyorum. Onlar bana ağabeylik yaptılar. Ben o zaman hiç düşünmüyordum. Yalan olmasın, ligin bitimine 3-4 ay kalmıştı. Gitmek istemiyordum, futbol oynamak istemiyordum aslında ama onlar beni davet ettiler, çok sağ olsunlar. Oraya gittiğim için çok mutluyum. Hayata orada tekrardan döndüm. Hocam İsmet Taşdemir, onun da benim üzerimde çok emeği var. Allah razı olsun. Beni o deprem ortamından farklı bir ortama çektiler. Onlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘BANA ÇOK YARDIMCI OLDULAR, ONU UNUTMAM’

Deprem sonrası süreçte Ali Şafak Öztürk’ün kendisini arayarak Bodrum FK’ya davet ettiğini ifade eden Burak Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Futbolu bırakmak istemiyordum. Depremden bir hafta, 10 gün sonra, “Bir yere gitmem lazım, oynamam lazım, kafamı dağıtmam ve yeni sezona hazırlanmam lazım” dedim. Ama sonra, “Burak, 3-4 ay kaldı, dinlen, sakatlık geçsin” dedim. Ondan sonra Ali Şafak Öztürk benimle iletişime geçince, ‘Buraya gel oğlum, kendini hem yeni sezona hazırlarsın hem de kafanı toparlarsın’ dedi. Ondan dolayı bana çok yardımcı oldular, onu unutmam.”

Depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ile aynı binada kaldığını belirten Öksüz, “Atsu, Taner ağabey, hepimiz aynı binadaydık. Taner ağabey benim hemşerim zaten. İkisi de çok iyi insandı” dedi.