Sadettin Saran\'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Sadettin Saran, basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

YASİN KOL SORUSUNA CEVAP

Sadettin Saran, hafta sonunda oynanacak derbinin hakeminin Yasin Kol olmasının ardından hakem Kol ile ilgili gelen, "Yasin Kol'un atanmasıyla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna cevap vererek "Bir şey demeyeceğim." dedi.

''23 NİSAN İÇİN BURADAYIZ''

Öte yandan Sadettin Saran, " Galatasaray'ın tepkisi için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da cevap vererek, "23 Nisan için buradayız." şeklinde konuştu.

DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.