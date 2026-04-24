CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti

24.04.2026 17:45
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında partisine sert eleştirilerde bulunarak görevinden istifa ettiğini ve kararın geri dönüşünün olmadığını söyledi. Yıldırım, "Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. CHP'yi parsellemişler. Biz seçim kazandık ama seçimden bir hafta önce 'bu adam ölecek oy vermeyin' dediler." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, bir basın toplantısı düzenleyerek parti için yıldırma politikalarına tepki gösterdi. Parti içerisinde yaşananları anlatarak ilginç açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN 'BU ADAM ÖLECEK, OY VERMEYİN' DEDİLER"

Düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulunan Hurşit Yıldırım, "2023 yılından bu yana Gaziantep ili ŞehitKamil İlçe Başkanlığı yapıyorum. 2025 yılında bir seçim yaşadık, ilçe başkanlığı seçimi. Bu seçim yaşamadan belediye başkanı yanlış yapmak gittiğinde dedim ki ben bu siyasete hasta da olsam devam edeceğim. Büyük bir operasyon geçirdim ve akciğer kanseri oldum. Gittim önce Allah'ın sonra da doktorların sayesinde tedavimi oldum. Ama bana sen kesinlikle stres yapma dediler ben de genç bir arkadaşımız ilçe başkanı olsun dedim. Sonra biz ailemizle siyaset yapıyoruz dediler. Gaziantep kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni halk kurtarır halk. Biz seçim kazandık ama seçimden bir hafta önce 'bu adam ölecek oy vermeyin' dediler. Diyen arkadaşlar bürolarda siyasetle kendilerine turizm kendilerine rant sağlayanlar ve siyasete yön vermek isteyenler. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir lüksü yok. Bağ evince, dağ evinde oturup masada Gaziantep'i yönlendiremezsiniz. Halkın içinde olacaksınız" dedi.

"CHP'Yİ PARSELLEMİŞLER"

Partililerin CHP'yi parsellediğini iddia eden ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a partideyken yapılanların kendisine de yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni öyle bir parsellemişler ki enişte milletvekili, kayın milletvekili, baba milletvekili, oğul milletvekili, kayınbaba milletvekili, dünür milletvekili. Ne oluyor yahu? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin babasının malı değil. Ben bunlara izin vermedim. Her türlü bana çelme takmayı ve provokatif girişimde bulunmayı denediler. Ben bunlara izin vermedim. Ama artık kaldıramıyorum. Bugün burada bu saate kadar kimsenin bilmediği bir şeyi açıklıyorum. Umut Yılmaz'a yapılanlardan sonra dedim ki 'ya vay vay, bu adam bu yapılanları nasıl çekti' dedim" ifadelerini kullandı.

"CHP İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Konuşmasında CHP Şehitkamil İlçe Başkanlığından istifa ettiğini duyuran Hurşit Yıldırım, "Şuanda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Türkiye'de ve Gaziantep'te ilk siz öğreneceksin. Yazık ben insanım. Şehitkamil'de 10 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. Bir kişi diyemez ki Hurşit Yıldırım bir yanlışlık yaptı. Eski başkan Rıdvan beye sorabilirsiniz. O AK Partili, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama birilerinin belediye başkan yardımcılığı için, birilerinin Cumhuriyet Halk Parti ilçe başkanı sürekli rencide etmek için olmaz entrikalar çevirdiği, AK Partili belediye başkanlarının yanında farklı konuşup, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidip farklı konuşan meclis üyelerinin yaptıkları zulümden kendi sağlığımı kaybediyorum. Ondan dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Bundan hiç kimsenin haberi yok, yönetici arkadaşların da haberi yok. partiye küstüm" şeklinde konuştu.

23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

"MEHTER MARŞI DA BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ"

23 Nisan'da CHP'lilerin çocuk mehteran takımına sırt dönmesine de tepki gösteren Yıldırım, "Ben orada yoktum. Ama İstiklal Marşı nasıl bizim vazgeçilmezimizse mehter marşı da bizim vazgeçilmezimiz. Oradaki olayları pek bilmiyorum. Şunu söyleyeyim, çocukların Mehter Marşı söylemesini kimse eleştirmemeli. Çünkü sonuçta bizim geleneklerimiz var, çocuklar mehter marşı söyleyebilir. Ama benim istifamın onunla ilgisi yok. Benim istifamın geri dönüşü yok. Ben diyorum ki 'Umut neden gittin' ama şimdi görüyorum ki adama baskı yapıldı. Ben de bunun içine düşünce eyvah dedim, benim de gitmem gerek dedim. Yani beni de gönderdi o arkadaşlar. Emellerine ulaştılar" diye konuştu.

"GENEL MERKEZ BİZE HİÇ SORMADI"

Son olarak CHP genel merkezine de tepki gösteren Hurşit Yıldırım, bazı meclis üyelerinin genel merkezi yanılttığını ve merkezin yaşananlara sessiz kaldığını, kendilerine hiçbir şekilde yaşananların sorulmadığını ve müdahale edilmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Politika, Güncel, Son Dakika

