Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi

Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi
24.04.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz yıl Kazakistan’da gerçekleştirilen ve ülke tarihine geçen 13 tonluk uyuşturucu operasyonuna ilişkin dava süreci başladı. Uluslararası bir uyuşturucu ağını ortaya çıkaran operasyon kapsamında gözaltına alınan iki Türk sanık, ilk kez hakim karşısına çıkarken, mahkemede yaptıkları savunmalar dikkat çekti. Sanık O.M, "Bana Hindistan cevizlerinin Dominik Cumhuriyeti'nden gelerek Rusya üzerinden taşınacağını söylediler. Hindistan cevizi sanıyordum." dedi.

Kazakistan’ın Almatı kentinde geçtiğimiz eylül ayında bir depoya düzenlenen baskında 13 tonun üzerinde kokain ele geçirildi. Ülke tarihine geçen operasyon kapsamında gözaltına alınan iki Türk vatandaşı, ilk kez hakim karşısına çıktı. Müebbet hapis cezasıyla yargılanan sanıklardan O.M., depolarda uyuşturucu bulunduğunu bilmediğini savundu.

OPERASYON ALMANYA'DAKİ İHBARLA BAŞLADI 

Soruşturmanın fitili, geçtiğimiz yıl şubat ayında Hamburg kentindeki gümrük müfettişlerine yapılan bir ihbarla ateşlendi. Belçika ve Hollanda’daki yetkililerden gelen bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Lübeck’ten Travemünde’ye giden bir feribota baskın düzenledi. Yapılan aramada 11 bin oda parfümünün içine gizlenmiş 450 kilogram eroin ele geçirildi.

SEVKİYAT ROTASI ŞEBEKEYİ ELE VERDİ 

Piyasa değeri 23 milyon euro olarak değerlendirilen uyuşturucunun izlediği rota, uluslararası bir şebekenin deşifre edilmesini sağladı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kazakistan’da yürütülen operasyonla Almatı’daki depoya baskın düzenlendi. Baskında toplam 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirilirken, deponun sahipleri olduğu belirlenen Türk vatandaşları O.M. ve Y.U. gözaltına alındı.

Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi

“EŞİM ADINA ŞİRKET KURDUK”

Mahkemede savunma yapan O.M., 2022 yılından bu yana Almatı’da yaşadığını belirterek, olayın bir arkadaşının teklifiyle başladığını söyledi. Eşinin Kazakistan vatandaşı olduğunu ifade eden sanık, 2024 yılında eşinin adına “Point Dış Ticaret” adlı şirketi kurduklarını dile getirdi.

“KUTULARIN İÇİNDE UYUŞTURUCU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Depoya ilk gelen ürünlerin oda parfümleri olduğunu belirten O.M., ürünlerin ambalajlarının hasarlı olduğunu fark ettiğini ve durumu arkadaşına bildirdiğini söyledi. Parfüm kutularının çift tabanlı olduğunu ve içinde uyuşturucu bulunduğunu bilmediğini savunan sanık, sevkiyatın uzun süre depoda kaldığını ifade etti.

Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi

“HİNDİSTAN CEVİZİ SANDIM”

Sanık O.M., daha sonra depoya mermer ve Hindistan cevizi getirileceğinin söylendiğini belirterek, bu sevkiyatın da kendisinde şüphe uyandırmadığını ifade etti. “Hindistan cevizlerinin Dominik Cumhuriyeti’nden geleceği söylendi. Bu rota beni şaşırttı ama meyve ticaretinin yasal olduğunu düşündüm” dedi.

ARKADAŞININ GÖZALTINA ALINDIĞINI ÖĞRENDİ 

O.M., Mart ayında ortağı Y.U. ile yaptığı görüşmede, sevkiyatı organize eden arkadaşının Türkiye’de gözaltına alındığını öğrendiğini aktardı. Şirket hesabından başka bir borcun kapatılması için para çekilmesi talebini ise reddettiğini söyledi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDİYOR 

Eylül ayında depolara düzenlenen baskınla gözaltına alınan O.M. ve Y.U.’nun, “Hindistan cevizi” ifadesinin uyuşturucu anlamına geldiğini o zaman öğrendiklerini söyledikleri belirtildi. Mahkeme, iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Son Dakika Kazakistan Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 18:01:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.