Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı - Son Dakika
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı

24.04.2026 17:31
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayaş ilçesinde 23 Nisan kutlamalarında yaşanan bir konuya ilişkin Ayaş Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden Kaymakam Muharrem Eligül imzasıyla yapılan açıklamaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun Kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiası üzerine Kaymakam Muharrem Eligül hem Türkçe hem de Arapça olarak "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladığı bir mesaj yayımladı. Eligül, mesajı kısa süre sonra sildi. 

"ALLAH'IM BEN NE GÜNAH ETTİM DE..."

Eligül, sildiği paylaşımda "Hz. Peygamberimizin müjdesine nail olmuş atamız Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarıda olanların tıynet ve cibilliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdülillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah’ın rahmet ve selameti üzerinize olsun" ifadelerini kullandı.

VALİLİK: GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILDI 

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP'Lİ VEKİLİN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU 

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise konuyla ilgili açıklamasında "Devletin kaymakamına bakar mısınız? Önce haddini aşmış, metnin başında ve sonunda geri olan zekasına dinimizi alet etmiş ve sonunda korkmuş bu metni kaldırmış. Çap bu. Kaymakam efendi, bunları hangi kompleksle yaptığını da biliyorum. Ya haddini aşmayacaksın ya da söylediğinin arkasında duracaksın" ifadeleriyle Ayaş Kaymakamı'nın açıklamasına tepki göstermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da, "Devletin çivisi çıktı derken anlatmak istediğimiz tam da buydu! Devletin kaymakamının, herkesin vergileriyle maaş alan bir memurun basın açıklamasında kullandığı üslubu, pespayeliği kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hıfzı Özbekmez Hıfzı Özbekmez:
    Bu açıklamanın neyine soruşturma açıyorlarmış. Kaymakam bey gayret net bin şekilde doğruları söylemiş. Takdir edilmesi gerekir. 67 48 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Liyakat değilde biat olursa böyle rezillikler daha çok olur. Birisine ben buradayım. Beni not et. Lazım olurum, yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir demek istemiş. 50 37 Yanıtla
  • atilla aytaç atilla aytaç:
    Kaymakam bey olanı yapılanı açıkça dile getirmiş malum cevre zihniyetin karalama kampanyalarına maruz kaldığı açık ve ortadadır. Algı ve yalanla yürüttüğünuz insanlar elbet bir gün uyanacaktir. 11 5 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Reis Bu Kaymakamı İstanbul Valisi yapmalısın Maşallah devlette böyle vatansever dindar yöneticilerde var çok şükür 8 3 Yanıtla
  • ihsan altun ihsan altun:
    Kaymakam siyasilesemez ama iktidar aleyhine yazsa chp liler laf dokuntdurmazdılar. 4 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu “İnşallah“ dedi, Kur-an hediye edildi Ünlü oyuncu "İnşallah" dedi, Kur-an hediye edildi
Farklı bir takım ismi verdi Devlet Bahçeli’den ’’Galatasaray mı Fenerbahçe mi’’ sorusuna şaşırtan cevap Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap
Brent petrol yeniden 100 doları geçti Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Fenerbahçe yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi prim kararı Fenerbahçe yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi prim kararı
Bahçeli’den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
Samsunspor’u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
CHP’lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel’den ilk yorum CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum

18:27
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın "Hindistan cevizi" savunması şaşkına çevirdi
17:45
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
17:28
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
15:37
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
