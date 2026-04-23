İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı
İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı

İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan\'daki ev ve dükkanları yağmaladı
23.04.2026 18:24
İsrail basınında yayımlanan haberde, Lübnan’ın güneyinde görev yapan İsrail askerlerinin ev ve dükkanları yağmaladığı aktarıldı. Tanıklıklara göre askerler motosiklet, televizyon ve çeşitli eşyaları alırken, komutanların duruma müdahale etmediği belirtildi. Cezasızlık nedeniyle yağmanın yaygınlaştığı ifade edilirken, İsrail ordusu ise disiplin ve denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

İsrail basınında, Lübnan’ın güneyinde görev yapan İsrail askerlerinin komutanlarının bilgisi dahilinde evler ve dükkanları yağmaladığı yönünde çarpıcı iddialar yer aldı.

HAARETZ TANIKLIKLARI YAYIMLADI

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin ismi verilmeyen askerlerin tanıklıklarına dayandırdığı haberde, Lübnan’ın güneyindeki ev ve dükkanlarda sistematik yağma eylemlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Tanıklıklara göre motosiklet, televizyon, tablo, kanepe ve halı gibi eşyaların çalınması yaygın ve sık görülen bir durum haline geldi.

“HERKES HER ŞEYİ ALABİLİR”

Askerler, sahadaki en üst ve en alt kademedeki komutanların hırsızlıkların farkında olduğunu ancak engellemek için herhangi bir adım atmadığını belirtti. Bir asker, durumu “çılgınca” olarak nitelendirerek, “Herhangi biri herhangi bir şeyi alabilir; ister televizyon, ister sigara, ister bir alet olsun, hemen arabasına koyar” ifadelerini kullandı.

KOMUTANLAR GÖRMEZDEN GELİYOR

Bazı komutanların durumu görmezden geldiği, bazıların ise kınasa da ceza vermekten kaçındığı ifade edildi. Bir askerin aktardığına göre, yağma yapan askerler yakalansa bile ciddi bir soruşturma başlatılmıyor.

Başka bir asker ise “Kanunların uygulanmasındaki gevşeklik açık bir mesaj veriyor. Ceza olmayınca yağma teşvik ediliyor” dedi.

“DİSİPLİN ÇÖKTÜ” İDDİASI

Haberde, bazı birliklerde yağma olaylarının neredeyse hiç görülmediği, bazılarında ise yaygın olduğu, bunun da komutanların tutumuna bağlı olduğu belirtildi. Uzun süredir bölgede görev yapan askerler, komutanların disiplinin çöktüğünün farkında olduğunu ancak bunu örtbas ettiğini öne sürdü.

YIKIM YAĞMAYI ARTIRIYOR

Askerler, saldırıların yol açtığı büyük yıkımın yağmayı artırdığını ifade ederek, “Zaten yıkılacak” düşüncesinin bu eylemleri yaygınlaştırdığını dile getirdi.

Haberde ayrıca, Hizbullah’ın kuzeye çekilmesiyle birlikte askerlerin yoğun çatışmalardan uzaklaşıp terk edilmiş bölgelerde uzun süre kalmasının da yağmayı artırdığı vurgulandı.

ORDUDAN YANIT: “DENETİM VAR”

İsrail ordusu ise iddialara yanıtında disiplin ve adli işlemlerin uygulandığını, askeri polisin sınır bölgelerinde denetim yaptığını savundu. Ancak haberde, yağmayı önlemek için kurulan bazı askeri polis noktalarının kaldırıldığı bilgisine de yer verildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail ordusunun, 10 günlük geçici ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde işgal ve saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. “Sarı Hat” adı verilen hat çevresinde operasyonların devam ettiği, 55 köyün işgal altında tutulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı - Son Dakika
