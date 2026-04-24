Formula 1, İstanbul Park\'a dönüyor

24.04.2026 09:30
TOSFED'in pist işletmesini devralmasının ardından F1 yönetimiyle 7 yıllık anlaşma sağlandı. Resmi duyuru bugün bekleniyor. İlk yarışın 2027'de yapılması planlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan 15:00 gibi anlaşmayı duyuracak.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1’in yeniden İstanbul’a dönmesi için kritik süreçte sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15:00'te anlaşmayı duyuracak.

İSTANBUL PARK İÇİN KRİTİK EŞİK

Tanıtım programında İstanbul Park pistinin geleceği ve yarış takvimine ilişkin planlamalar ele alınacak. 2024 yılında gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, 2026 yılında Formula 1’in yeniden İstanbul’da düzenlenmesi hedefi doğrultusunda atılan adımların açıklanması bekleniyor.

DÜNYA MOTOR SPORLARININ ZİRVESİNDEN KATILIM

Toplantıya Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali’nin de katılması öngörülüyor. Domenicali’nin, organizasyonun küresel yapısı ve Türkiye ile yürütülen iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

EKONOMİ VE TURİZME MİLYAR DOLARLIK KATKI

Programda, Formula 1’in İstanbul’un uluslararası marka değerine sağlayacağı katkının yanı sıra Türkiye ekonomisi ve turizmine sunacağı ekonomik etkiler de gündeme gelecek. Yeni anlaşmanın milyar dolarlık katkı sağlaması hedefleniyor.

İSTANBUL PARK YENİLENİYOR

Etkinlikte ayrıca İstanbul Park’ta planlanan modernizasyon çalışmaları, sosyal alanların yenilenmesi ve sürdürülebilirlik kapsamında hayata geçirilecek “yeşil etkinlik” projelerine ilişkin detayların paylaşılması bekleniyor.

RESMİ TAKVİM VE ANLAŞMA SÜRESİ AÇIKLANACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sürecin ardından, Türkiye’nin Formula 1 takvimindeki yeri ve anlaşmanın süresinin resmi olarak duyurulması planlanıyor.

