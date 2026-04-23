İspanya'da tatbikat sırasında uçaktan bırakılan 600 bin euroluk zırhlı araç yere çakıldı

23.04.2026 18:03
İspanya Kara Kuvvetleri'nin seçkin hava indirme tugayının tatbikatı sırasında asker kargo uçağından bırakılan 600 bin euroluk zırhlı araç, bağlı olduğu paraşütlerin açılmaması sonucu yere çakıldı.

İspanya'nın Guadalajara kentinde yer alan Uceda kasabası yakınlarında geçtiğimiz günlerde düzenlenen tatbikat sırasında binlerce euroluk zırhlı araç hurdaya döndü. İspanya Kara Kuvvetleri'nin seçkin hava indirme tugayının tatbikatı sırasında Airbus A400M tipi askeri kargo uçağından bırakılan 600 bin euroluk VAMTAC tipi zırhlı araç, bağlı olduğu paraşütlerin açılmaması sonucu yere çakıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından zırhlı araç tamamen kullanılamaz hale geldi. - MADRİD

