Hakan Çalhanoğlu'nun imza atmak için tek bir şartı var
Hakan Çalhanoğlu'nun imza atmak için tek bir şartı var

Hakan Çalhanoğlu\'nun imza atmak için tek bir şartı var
23.04.2026 18:20
İsmi Süper Lig ekipleriyle de anılan Inter'in yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan kulübü ile yeni sözleşme imzalamak için koyduğu şart duyuruldu. Milli oyuncu, yıllık 6.5 milyon Euro olan maaşında artışın olmasını isteyerek 8 milyon Euro civarında bir maaş bekliyor.

Inter formasıyla İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan ve kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Süper Lig ve Avrupa devlerinin radarında olan tecrübeli orta saha oyuncusu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İMZA ATMAK İÇİN TEK BİR ŞARTI VAR

İtalyan basınındaki haberlere göre; Hakan Çalhanoğlu'nun kendisi ile sözleşme uzatmak isteyen Inter ile yeni bir sözleşme imzalamak için talep ettiği yıllık ücret netleşti. Milli futbolcunun yıllık 6.5 milyon Euro olan maaşında artışın olmasını isteyerek 8 milyon Euro civarında bir maaş beklentisi olduğu belirtildi. Bu artışın yaşanması durumunda 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar Inter'de kalacağı vurgulandı. 

AVRUPA'NIN RADARINDA 

İtalya'da sergilediği performansla "yılın oyuncusu" adayları arasında gösterilen Hakan için özellikle Süper Lig, Premier Lig ve Bundesliga'dan ciddi kulüplerin devrede olduğu ifade edildi. 

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'nun imza atmak için tek bir şartı var - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Aslında ederi maksimum 800bin dolar. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’de Ederson için beklenen açıklama geldi Fenerbahçe'de Ederson için beklenen açıklama geldi
Galatasaray’dan Bernardo Silva’ya servet değerinde maaş Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya servet değerinde maaş! Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti
Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi
İbrahim Tatlıses’ten “Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur“ sorusuna güldüren cevap İbrahim Tatlıses'ten "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna güldüren cevap
Adana’da Parkta Çocukla Silah Talimi Adana'da Parkta Çocukla Silah Talimi

18:39
“Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi“ iddiası
"Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi" iddiası
17:43
Adalet Bakanlığı’nda 7 yeni daire başkanlığı Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
17:35
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
17:15
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
16:58
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'nun imza atmak için tek bir şartı var - Son Dakika
