Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Erdoğan, diyalog kapısını açık bırakarak, "Tabii görüşürüz. Biz iktidar partisiyiz, onlar ana muhalefet. Özgür Özel ile görüşürüz, neden görüşmeyelim?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuştu. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu ilerliyor" dedi.
Öte yandan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok siyasetçiyle ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Pervin Buldan'la da selamlaştı.
Ayrıca Tuncer Bakırhan da, "Süreç tıkandı mı?" sorusuna, "Biz hiç öyle değerlendirme yapmadık. Süreç devam ediyor." yanıtını verdi.
