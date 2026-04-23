Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
23.04.2026 19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Meclis'te 23 Nisan resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşme konusundaki soruya net yanıt verdi. Erdoğan, "Tabii görüşürüz. Biz iktidar partisiyiz, onlar ana muhalefet. Özgür Özel ile görüşürüz, neden görüşmeyelim?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞÜRÜZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Erdoğan, diyalog kapısını açık bırakarak, "Tabii görüşürüz. Biz iktidar partisiyiz, onlar ana muhalefet. Özgür Özel ile görüşürüz, neden görüşmeyelim?" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GAYET OLUMLU İLERLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuştu. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu ilerliyor" dedi.

BULDAN VE BAKIRHAN İLE SELAMLAŞTI

Öte yandan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok siyasetçiyle ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Pervin Buldan'la da selamlaştı.

BAKIRHAN: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ayrıca Tuncer Bakırhan da, "Süreç tıkandı mı?" sorusuna, "Biz hiç öyle değerlendirme yapmadık. Süreç devam ediyor." yanıtını verdi.

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Özgür Özel ile görüşür müsünüz?' sorusuna net yanıt - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Bence değmez insan olmayı ölülere saygı göstermeyi öğrensin 10 5 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt - Son Dakika
