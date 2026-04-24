Görüntü Türkiye\'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Şırnak’ta iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

UZLAŞMA GİRİŞİMİ KAVGAYLA SONUÇLANDI

Olay, Şırnak merkezde meydana geldi. İki aile arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığını çözmek için taraflar, jandarma ekiplerinin gözetiminde bir araya geldi. Ancak arazinin sınırları konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede tartışmaya dönüştü.

TAŞ VE SOPALAR KULLANILDI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte her iki aileye mensup kişiler taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Güneydoğu Ekspres'te yer alan habere göre; yaşlıların da yer aldığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

JANDARMA MÜDAHALEDE ZORLANDI

Kavgayı ayırmak için olay yerinde bulunan jandarma ekiplerinin müdahalede zorlandığı görüldü. Yaşanan arbede sırasında tarafların kontrol altına alınması güçlükle sağlandı.