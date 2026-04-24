Görüntü Türkiye\'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

24.04.2026 15:37
Şırnak’ta arazi anlaşmazlığını çözmek için jandarma gözetiminde bir araya gelen iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

UZLAŞMA GİRİŞİMİ KAVGAYLA SONUÇLANDI

Olay, Şırnak merkezde meydana geldi. İki aile arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığını çözmek için taraflar, jandarma ekiplerinin gözetiminde bir araya geldi. Ancak arazinin sınırları konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede tartışmaya dönüştü.

TAŞ VE SOPALAR KULLANILDI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte her iki aileye mensup kişiler taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Güneydoğu Ekspres'te yer alan habere göre; yaşlıların da yer aldığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

JANDARMA MÜDAHALEDE ZORLANDI

Kavgayı ayırmak için olay yerinde bulunan jandarma ekiplerinin müdahalede zorlandığı görüldü. Yaşanan arbede sırasında tarafların kontrol altına alınması güçlükle sağlandı.

    Yorumlar (6)

  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    jandarma havaya ateş etse hepsi ayrılır 45 3 Yanıtla
    Zafer Koç Zafer Koç:
    he he kesin öye herşeyi çok biliyonuz 8 22
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Ya bunlar ayrı bir dert ülkeye 33 2 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    SURİYE'DEMİ OLMUŞ 4 0
  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    şaşırdık mı, hayır. 33 2 Yanıtla
  • munzurlu munzurlu:
    O bölgede askerlik yapmış biri olarak suçlu asker. görünürde 1 adet asker görünüyor. en az 1 tim ( 16 asker ) olması gerekiyor. Sonuçta arazi anlaşmazlığı ve bölge halkını biliyor. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi’den “CHP“ açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
Sadettin Saran’dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi 23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
Bakan Çiftçi tarih verdi Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Ünlü oyuncu “İnşallah“ dedi, Kur-an hediye edildi Ünlü oyuncu "İnşallah" dedi, Kur-an hediye edildi
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Fenerbahçe’de kırılan rekor da başarıyı getirmedi Fenerbahçe'de kırılan rekor da başarıyı getirmedi
Farklı bir takım ismi verdi Devlet Bahçeli’den ’’Galatasaray mı Fenerbahçe mi’’ sorusuna şaşırtan cevap Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap
Brent petrol yeniden 100 doları geçti Brent petrol yeniden 100 doları geçti

16:24
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
16:03
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir
ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
15:49
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:39
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
14:28
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu
14:12
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:47
Fatma Nur Çelik’in katil zanlısı hakim karşısında Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi
Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi
13:38
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
